Prefeitura de Juazeiro abre concurso público com mais de 7 mil vagas 

A Prefeitura de Juazeiro do Norte abriu, nesta quarta-feira (20), concurso público com 7.304 vagas para preenchimento de quadros do município. Os salários variam entre R$ 998 e R$ 7 mil. Há vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições podem ser feitas a partir do das 7h do dia 26 deste mês, no site da organizadora do certame. Elas seguirão abertas até às 23h do dia 25 de abril. As provas estão previstas para ocorrer no dia 26 de maio.

Das 7.304 vagas, 1.815 são para preenchimento imediato e 5.489 para cadastro de reserva.

Confira as vagas:

Nível Fundamental

-Auxiliar de Serviços Fúnebres

- Merendeira

- Motorista

- Cozinheiro

- Motorista de Veículos Escolares

- Operador de Máquinas Pesadas

Nível Médio

- Agente Administrativo

- Agente Municipal de Trânsito

- Auxiliar de apoio educacional

- Brailista

- Cuidadores

- Educador Social

- Fiscal de Obras

- Fiscal de Serviços Públicos

- Fotógrafo

- Guarda Civil Metropolitana

- Guia de Turismo

- Inspetor Sanitário

- Instrutor de Libras

- Interprete de Libras

- Monitor de Atividades Esportivas

- Monitor de Atividades Infantis

- Monitor de Oficinas

- Motorista - CNH D

- Orientador Social

- Secretário Escolar

- Técnico Audiovisual

- Técnico de Farmácia

- Técnico de Luz e Som

- Técnico em Agricultura

- Técnico em Edificações

- Técnico em Enfermagem

- Técnico em Gesso

- Técnico em Radiologia

- Técnico em Saúde Bucal

- Técnico em Segurança do Trabalho

- Topógrafo

Nível Superior

- Analista Ambiental

- Analista de Gestão Pública

- Antropólogo

- Arquiteto e Urbanista

- Arquivista

- Assistente Social

- Auditor Fiscal

- Bibliotecário

- Contador

- Economista

- Educador de Trânsito

- Educador Físico

- Enfermeiro

- Infectologista

- Engenheiro Agrônomo

- Engenheiro Ambiental e Sanitarista

- Engenheiro Civil

- Engenheiro Elétrico

- Engenheiro Florestal

- Farmacêutico

- Fisioterapeuta

- Fonoaudiólogo

- Geografo

- Geólogo

- Historiador

- Jornalista

- Médico (diversas áreas)

- Médico Veterinário

- Museólogo

- Nutricionista

- Odontólogo

- Pedagogo (diversas áreas)

- Procurador

- Professor

- Psicólogo

- Sociólogo

- Tecnólogo de Alimentos

- Tecnólogo de Edificações

- Tecnólogo de Irrigação

- Tecnólogo em Recursos Humanos

- Terapeuta Ocupacional

- Turismólogo