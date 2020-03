Moradores descumprem orientação de isolamento social e se aglomeram em frente a agências bancárias

Mesmo com decreto estadual determinando que não haja aglomerações a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus, ainda é possível registrar concentração de pessoas nas agências bancárias do interior cearense. Na cidade de Sobral, região Norte do Ceará, a movimentação se tornou mais intensa na manhã desta segunda-feira (30), dia em que aposentados costumam sacar seus benefícios sociais. O Sistema Verdes Mares flagrou a aglomerações, desrespeitando indicações do Ministério da Saúde, como manter distância entre as pessoas.

Em uma das localidades, próximo à Praça de Cuba, no centro comercial da cidade, a Prefeitura chegou a interditar ruas com grades para evitar passagem de carros e motos. Mesmo assim, uma grande concentração de pessoas formou filas na frente dos bancos, na manhã de hoje. Imagens feitas pela reportagem evidenciam que alguns moradores não respeitam a distância mínima de 2 metros para o outro. Serviços disponibilizados nas agências bancárias e lotéricas são considerados essenciais, porém, precisam obedecer recomendações técnicas para evitar a disseminação do vírus.

Outros pontos “não essenciais”, como bares, igrejas, barracas de praia e restaurantes, permanecem fechados, conforme decreto estadual publicado no último dia 19 e prorrogado neste sábado (28), passando a valer até 5 de abril. Além disso, o transporte intermunicipal no Estado também foi afetado. Nos últimos dias, a Guarda Civil Municipal de Sobral realizou trabalho de orientação junto à população para cumprir o decreto, porém, as aglomerações continuam.

Segundo a Prefeitura, “o descumprimento das medidas pode acarretar multa diária de R$ 50 mil”. O órgão orienta, ainda, que estabelecimentos do setor de alimentação utilizem o serviço de entrega. “As ações de fiscalização estão sendo realizadas por equipes da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA) e Guarda Civil Municipal, nos períodos da manhã, tarde e noite”, ressaltou a Prefeitura, em nota, na sexta-feira (27).

Decreto

Em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, outra agência bancária concentrou filas na manhã de hoje. Em uma foto enviada ao Sistema Verdes Mares, é possível observar a aglomeração de pessoas em frente à agência, localizada na Avenida Chanceler Edson Queiroz. Segundo a moradora que enviou o material, outros estabelecimentos seguem abertos, como oficinas e lojas, na mesma avenida: “Parece que nada está acontecendo!”

A mesma situação foi observada em Itapajé. Em um vídeo enviado ao Sistema Verdes Mares, gravado por volta das 9 horas desta segunda-feira (30), um morador mostra a movimentação no centro da cidade, com estabelecimentos abertos e pessoas transitando próximas umas das outras. Também foram registradas aglomerações próximas às agências bancárias e lotéricas de Iguatu, na região Centro-Sul do Estado.

Diante da situação, observada em outras ocasiões, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) vem adotando medidas para coibir essas ações. Na última semana, por exemplo, o Ministério Público recomendou que estabelecimentos comerciais de Itapipoca, no interior do Ceará, adotem providências para evitar filas e aglomerações. Uma das recomendações é válida para lotéricas e bancos.

Entre as medidas estão seguir horário especial para atendimento exclusivo de idosos e pessoas com deficiência e que um funcionário fique na parte externa do local esclarecendo dúvidas.