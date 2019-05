Manifestantes protestam contra cortes de verbas para Educação no interior do Ceará

Manifestantes participam de atos em protesto contra cortes de verbas para a Educação, anunciado pelo Ministério da Educação (MEC), na manhã desta quinta-feira (30). Atos são registrados em Limoeiro do Norte, Itarema, Quixadá, Iguatu, Barbalha e Amontada

O primeiro ato começou no município de Limoeiro do Norte, no campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Professores e alunos protestam exibindo cartazes pedindo mais investimentos para a educação. Em Itarema, no Litoral-Oeste, os manifestantes se concentraram na Sede do Sindicato de Servidores da cidade e, em seguida, saíram em caminhada por ruas e avenidas da cidade. Eles usam um carro de som e gritam palavras de ordem contra o governo.

Sertão Central

Já em Quixadá, no Sertão Central, o ato começou por volta das 8h. Um grupo de servidores municipais, estudantes e sindicalistas relacionados à educação se concentra em frente à Faculdade de Educação de Quixadá (Feclesc). Os participantes levaram faixas contra os bloqueios de recursos para a educação, contra o Governo Federal e Reforma da Previdência.

Em Iguatu, estudantes, professores e servidores municipais se concentraram em uma manifestação na Praça Gonçalves de Carvalho, no Centro. Logo depois, os participantes saíram em caminhada por diversas vias do município. Os participantes usaram cartazes, faixas e um carro de som com frases contra os cortes. Na cidade de Amontada, os protestos acontecem desde as 8h em frente ao Ginásio Poliesportivo Abilhão.



Protesto em Quixadá. Sindicato dos Servidores de Madalena participam do atoFetance Em Itapipoca, o protesto conta com a participação de professores e alunosFetance Em Barbalha, estudantes, professores e, servidores de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, Jardim e Mauriti estão participando do movimentoEdson Freitas Protesto também acontece na cidade de Itarema, no Litoral-OesteFetance Na cidade de Barbalha, cerca de oito mil pessoas participam da manifestaçãoEdson Freitas Debate na Unilab em Redenção sobre os cortes na educação e a reforma da previdênciaFetance

Protesto no Cariri

Na Região do Cariri, alunos, professores e, servidores dos municípios do Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, Jardim e Mauriti estão participam do movimento. Segundo a organização, cerca de oito mil pessoas estão no ato que ocorre em Barbalha. Começou no parque da cidade e parou no Largo do Rosário.