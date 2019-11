Jaguaribe atinge maior temperatura do país nas últimas 24 horas

Jaguaribe registrou a maior temperatura do país, 39,9°C, nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Outras duas cidades cearenses figuram entre as 20 maiores temperaturas registradas neste período. Crateús atingiu 38,5°C, e Sobral 38°C.

A temperatura de Jaguaribe já havia chegado a 40,5ºC no início deste mês, também figurando como a maior do país.

Em 2018, também liderou o ranking das altas temperaturas para novembro. Conforme levantamento realizado pelo Núcleo de Dados do Sistema Verdes Mares junto à Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), no dia 22 de novembro do ano passado, a cidade atingiu a marca dos 39,6 graus Celsius.

Ainda estão no ranking as cidades de Oeiras e Picos, no Piauí, com 39,7°C e 39,5°C, respectivamente. E Ibotirama, com 39,3°C, e Santa Rita de Cássia, 39°C, ambas na Bahia.