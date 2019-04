Inmet alerta para riscos de chuvas intensas em todo o Ceará nesta sexta-feira (5) 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para o risco de chuvas intensas nesta sexta-feira (5), em todas as regiões do Estado. Segundo o aviso, as chuvas devem registrar entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia.

Há baixo risco de alagamentos, descargas elétricas, queda de energia e de galhos de árvores. Os ventos podem chegar a 60 km por hora.

Em caso de rajadas de ventos, o Inmet acoselha que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e nem estacionem perto de torres de transmissão. Além disso a população deve evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Chuvas desta quinta

Nas últimas 24 horas, choveu em 143 municípios do Estado, conforme relatório da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O município de Abaiara teve a maior precipitação, com 140 mm, seguido do Crato (130 mm) e Brejo Santo (124 mm).

Transtornos foram registrados em diferentes cidade do Ceará. Em Fortaleza, carros deram pane e precisaram ser resgatados na Av. Alberto Craveiro (Via Expressa), no trecho próximo ao viaduto da que liga a via à BR-116 por conta da quantidade de água acumulada.

No Crato, uma encosta do bairro Seminário desmoronou e destruiu uma escadaria. Além disso, 30 casas foram interditadas por conta do risco de maiores deslizamentos.