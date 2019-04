Chuva em Fortaleza causa alagamentos e transtornos no trânsito nesta quinta-feira

Fortaleza amanheceu nesta quinta-feira (4) sob forte chuva, que deixou diversas ruas e avenidas alagadas. Por volta das 7h, vias como a Heráclito Graça, Visconde do Rio Branco, Raul Barbosa, Leste Oeste e Perimetral já ficaram intrafegáveis. A Avenida Alberto Craveiro, entre os bairros Castelão, Aerolândia e Dias Macedo, foi uma das mais afetadas e permaneceu inundada, pelo menos, até as 9h30.

Motoristas tiveram que acessar vias alternativas em direção a bairros como Centro, Aldeota e Meireles em decorrência dos alagamentos. Alunos de um ônibus universitário chegaram a ficar ilhados na Avenida Heráclito Graça.

Além desses locais, leitores do Sistema Verdes Mares também relataram transtornos e inundações em bairros como Messejana, Mondubim, Passaré e Lagamar. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou 71,8 milímetros no Posto do Castelão, nesta quinta-feira.

Veja a seguir os reflexos da chuva nesta quinta-feira na Capital:

Rua Tenente Jaime Andrade alagada na Aerolândia. Comércio e casas são atingidos José Leomar

Av. Alberto Craveiro e Avenida do Canal

Carros apresentaram problemas mecânicos devido à enchente na subida do viaduto da BR-116 e o trânsito ficou parado. O trecho ficou bloqueado nos dois sentidos. Os motoristas temiam tentar atravessar o trecho. Devido ao problema, muitos condutores voltaram na contramão no viaduto da Avenida Senador Carlos Jereissati, no sentido Centro e não Makro.

Na Avenida do Canal, no Bairro Aerolândia, por causa dos alagamentos, motoristas procuraram outros caminhos. Muitos foram em direção ao Sindiônibus, próximo à Base Aérea de Fortaleza.

Túnel inundado na Av. Rogaciano Leite

Túnel ficou alagado durante chuva em Fortaleza Sistema Verdes Mares

O túnel da Avenida Rogaciano Leite, no Bairro Cocó, ficou alagado durante a manhã. Motoristas não conseguiram acessar o equipamento e um longo engarrafamento se formou na via durante a manhã. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) chegou a emitir um alerta para que os condutores evitassem o trecho.

Ainda em consequência do alagamento, a Avenida Rogaciano Leite, no Bairro Luciano Cavalcante, ficou com o trânsito quase parado no trecho ao lado da Câmara Municipal de Fortaleza. Com trânsito lento, apenas uma faixa ficou liberada.

Outros pontos com alagamentos:

BAIRRO CENTRO

Av. Pessoa Anta, entre Almirante Jaceguai e Av. Alberto Nepomuceno, ficou alagada nos dois sentidos

Av Heráclito Graça , entre ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, alagada nos dois sentidos

Av. Júlio Ventura ficou alagada e sem acesso de veículos;

Av. Perimetral alagada em direção à Messejana; carros parados na via;

Água invadiu casas na Rua Armando Monteiro ;

Chuva deixou Av. Expedicionários alagada nas proximidades da Rua Almirante Rufino;

Na Rua Tenente Jaime Andrade, carros têm dificuldade para trafegar por causa do alagamento

Semáforos apagados

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que 13 cruzamentos estavam com semáforos apagados ou piscantes no início desta manhã. Destes, 10 voltaram a operar normalmente, restando apenas três apagados. Agentes e equipes de técnicos da AMC estão a caminho dos locais para orientar o fluxo de veículos.

Confira os cruzamentos que estão com semáforos apagados:

R. Barão do Rio Branco x R. Meton de Alencar

R. Barão do Rio Branco x R. Antônio Pompeu

R. Barão do Rio Branco x R. Clarindo de Queiroz

Agentes e equipes de técnicos da AMC estão a caminho dos locais. A AMC ressalta, ainda, que as falhas nos semáforos geralmente se dão por conta de oscilações na rede elétrica e, para isto, a Autarquia tem implantado NoBreaks, equipamento que impede que estas oscilações interfiram na rede semafórica.

Previsão para quinta e sexta-feira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (4) é de céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões, conforme análise da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme avaliação da imagem de satélite, neste momento, há nuvens sobre o território do Ceará. Essa nebulosidade está relacionada à instabilidade causada pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está posicionada próximo ao norte do Nordeste. Já no leste da região, os meteorologistas da Funceme observam a presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN). Esses sistemas estão contribuindo para a ocorrência de precipitações.

Para hoje, a cobertura de nuvens será constante e as precipitações deverão atingir mais de 50% da área sob previsão.

Já para esta sexta (5), a tendência é de nebulosidade variável com eventos de chuva no litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, precipitações isoladas, ou seja, atingindo entre 20% e 50% da área.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(132 postos com chuva de 139 informados)

Abaiara (Posto: Abaiara) : 140.0 mm Crato (Posto: Lameiro) : 130.0 mm Brejo Santo (Posto: Brejo Santo) : 124.0 mm Paraipaba (Posto: Paraipaba) : 108.0 mm Crato (Posto: Crato) : 99.4 mm Juazeiro Do Norte (Posto: Juazeiro Do Norte) : 98.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 88.0 mm Itaitinga (Posto: Itaitinga) : 81.0 mm Paracuru (Posto: Paracuru) : 80.2 mm Itaitinga (Posto: Seman) : 75.0 mm

Balanço

No que se refere ao intervalo entre 7h desta quarta e as 7h desta quinta, a maior precipitação informada foi de 140 milímetros em Abaiara. Conforme o relatório pluviométrico da Funceme, é maior acumulado do município observado no ano. Choveu em 106 cidades.