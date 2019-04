Alunos de ônibus universitário ficam ilhados na Avenida Heráclito Graça

Na manhã desta quinta-feira (4), cerca de 20 estudantes ficaram ilhados dentro de um ônibus universitário do município de Pacatuba. O transporte ficou preso ao tentar passar pela Avenida Heráclito Graça, em Fortaleza. Choveu, desde a meia-noite desta quinta-feira (4), cerca de 36,6 milímetros na Capital, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O estudante de Direito Dieric Cavalcante, que estava no ônibus, teve de esperar até o nível da água diminuir para que pudesse seguir para os compromissos do dia. "O meu maior medo é ter que descer e entrar na água", disse.

A estudante de Farmácia Damarys Rodrigues relatou que foi pega de surpresa. "Todo dia pego o (ônibus) universitário e isso nunca aconteceu antes. Senti medo, foi um incômodo muito grande. Infelizmente a gente vive essa situação aqui em Fortaleza, que quando chove alaga tudo", pontuou ela, que seguiu o percurso até a faculdade em um transporte alternativo.

O ônibus acabou quebrando no local e os bombeiros ajudaram os alunos a saírem do veículo com segurança. Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está no local.