Iguatu tem ventania de 70 km/h: 'uma das maiores já registradas historicamente', diz meteorologista

O município de Iguatu registrou uma rajada de vento de 70,2 km/h por volta das 17 horas desta terça-feira (12). A ventania "é uma das maiores já registradas historicamente", segundo o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Raul Fritz. Os dados referem-se a um evento pontual e não à média do dia. A Funceme prevê chuvas em todo o Ceará nos próximos dias.

Considerada "muito forte" no ranking de intensidade dos ventos, que vai de uma escala de 0 a 12, a ventania foi classificada como 8, segundo a Funceme.

Fritz afirma que, apesar da intensidade, o evento “é comum nesse período que tem formação de nuvens de chuva associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZTI)”. Fenômeno este responsável pela frequência das precipitações este ano. Este tipo de rajada, de acordo com Fritz, “são ventos que descem da base das nuvens”.

“Nuvens mais pesadas podem ser precedidas de rajadas de ventos. Ventos que descem da base das nuvens. Tem uma duração relativamente curta com intensidade alta. Podem estar associadas as nuvens de chuvas. Mas às vezes vem mais o vento e a intensidade de chuva pode ser pequena”, explica.

Foi o caso de Iguatu, que registrou apenas 11 milímetros de chuvas até as 7h desta quarta.

O município também registrou ventos fortes em fevereiro. Segundo Fritz, no dia 17 do último mês, Iguatu teve a segunda maior ventania do Estado, com 62,6km/h.

Rajadas com intensidades como estas oferecem riscos, pois são capazes de quebrar galhos e danificar estruturas, segundo a Funceme. Para pedestres, pode ser difícil caminhar contra ventos classificados nessa escala.

A ZTI vem trazendo chuvas para todo o estado, reforça o meteorologista. “A rajada é só o retrato de um momento”, pontua.