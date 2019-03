Funceme prevê chuvas em todo o Ceará nos próximos três dias

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou na manhã desta quarta-feira (13), a previsão meteorológica para os próximos três dias no Ceará. De acordo com o órgão, a tendência para os próximos três dias é de chuva em todas as regiões do estado.

“Os maiores acumulados devem se concentrar entre quarta-feira e quinta-feira (14). Na manhã de sexta-feira (15), há indicações de melhores condições para o Litoral Oeste, Regiões da Ibiapaba, Cariri e Sertão Central e Inhamuns”, afirmou Raul Fritz, meteorologista do órgão.

Ainda de acordo com Fritz, essas chuvas estão associadas principalmente pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Ainda na quarta-feira, segundo ele, os acumulados devem reduzir na faixa litorânea e se expandirem em direção ao interior do Estado.

A Funceme lembra que, apesar da previsão, é importante realizar o acompanhamento das atualizações feitas duas vezes ao dia, pois os sistemas como o Cavalo de Altos Níveis (CAN), que estão atuando nesta quarta mais ao sul do Estado, são de baixa previsibilidade e movimentação rápida, podendo interferir nas análises indicadas.

Chuvas em Fortaleza na quarta-feira

Fortaleza amanheceu escura nesta quarta-feira (13). Às 7h da manhã, parecia ainda madrugada na Capital. As densas nuvens trouxeram uma intensa chuva com raios e trovões, que rapidamente alagou vias da cidade.

Nas principais ruas, carros circulam com os faróis acesos e o tráfego ficou lento, com congestionamentos desde as primeiras horas da manhã.

Por toda a cidade, houve regostros de alagamentos:

Na Avenida Desembargador Moreira, a água formou uma correnteza em direção ao cruzamentos com a Avenida Pontes Vieira, no Bairro Dionísio Torres.

Na Praça Luíza Távora, na Aldeota, a forte chuva espantou as pessoas que caminhavam e faziam atividades físicas no local.

A Avenida Raul Barbosa, às 8h30, apresentava um pequeno congestionamento na subida do viaduto do Makro, sem grande ponto de alagamento, no sentido Castelão-Meireles. Uma poça de água se acumulou há alguns dias embaixo do viaduto da Raul Barbosa e, nesta quarta, por volta das 8h, os motoristas conseguiam passar com menos dificuldade apenas pela faixa mais à direita.

A Avenida Heráclito Graça, o cruzamento das avenidas José Bastos e Augusto do Anjos e Av. Padre Antoînio Thomás (próximo ao viaduto) tiveram pontos de alagamentos. No trecho perto do terminal de ônibus da Lagoa, a Av. Augusto dos Anjos teve mais de um quarteirão de alagamento.

Segundo a Defesa Civil do Município, não houve nenhuma ocorrência grave até a publicação, mas um relatório oficial será divulgado no início da tarde.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas com 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há, segundo o órgão, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades onde há áreas de risco. O alerta vale até as 18h desta quarta.

Orientações do Inmet

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.