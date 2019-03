Chuva faz Fortaleza amanhecer com céu escuro, raios e trovões

Fortaleza amanheceu escura nesta quarta-feira (13). Às 7h da manhã, parecia ainda madrugada na Capital. As densas nuvens trouxeram uma intensa chuva com raios e trovões, que rapidamente alagou vias da cidade.

Nas principais vias, carros circulam com os faróis acesos e o tráfego ficou lento, com congestionamentos desde as primeiras horas da manhã.

Às7h15, vejam como estava o céu no Cambeba:

Cambeba Denise Souza/VC Repórter

Na Avenida Desembargador Moreira, a água formou uma correnteza em direção ao cruzamentos com a Avenida Pontes Vieira, no Bairro Dionísio Torres.

Av. Desembargador Moreira Darley melo

Na Praça Luíza Távora, na Aldeota, a forte chuva espantou as pessoas que caminhavam e faziam atividades físicas no local.

Praça Luíza Távora Manina Alves

Previsão do tempo

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para esta quarta-feira é de céu nublado com eventos de chuva em todo o Ceará.