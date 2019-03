Educadores de Sobral recebem formação em mediação de leitura

É na biblioteca da escola em que estuda, que Guilherme Neves (11), aluno do 5º ano da rede pública de Sobral, se deixa levar pela imaginação. Para ele, a leitura é um dos momentos mais divertidos e importantes para o aprendizado. Todos os dias, no horário do recreio, ou durante as aulas de leitura, o menino escolhe algum livro do vasto acervo de cerca de 400 obras. Já acostumado a se entregar à leitura, o estudante diz que o tempo passa rápido e o aprendizado se dá de forma mais acelerada. “Eu gosto de quase todo tipo de livro. Com a leitura, eu consigo pensar mais rápido e sempre aprendo novas palavras. Isso vai me ajudar a ser um advogado, quando eu crescer”, afirma o estudante da Escola José da Matta, uma das muitas do Município a figurar como destaque nacional.

Parceria

Sempre disposta a ajudar Guilherme e outros alunos na escolha do material a ser lido, a professora Maria das Dores Malheiros, articuladora do projeto de leitura da escola, que atende do 1º ao 5º ano, acredita que a boa posição de Sobral nos índices referentes à Educação, se deve não apenas a um projeto político pedagógico mais dinâmico e abrangente, mas também às muitas parcerias conseguidas ao longo dos anos. “O Município investe muito na capacitação de professores e na valorização dos conteúdos aplicados. Aqui, a leitura é incentivada diariamente e, vez ou outra, recebemos entidades educacionais que vêm, não apenas conhecer essa realidade positiva, como também trocar experiências, dando um novo olhar sobre o material que dispomos para as atividades diárias”, ressalta a professora, que representa a escola em um encontro iniciado na última quarta-feira (13). A iniciativa, que terminou hoje, abriu as atividades, deste ano, do Plano Bienal do Instituto Brasil Solidário.

A formação, gratuita, em mediação de leitura e contação de histórias, é direcionada a educadores, coordenadores pedagógicos e bibliotecários das escolas da rede pública de ensino de toda a região. A proposta do projeto é percorrer 21 municípios em todo o Nordeste, levando oficinas de arte, cultura e incentivo à leitura.

A capacitação envolve, desde técnicas de manutenção de acervo, até atividades práticas, lúdicas e criativas, que podem ser realizadas em muitos outros espaço da escola, que vão além da sala de aula e da biblioteca, por exemplo. De acordo com Herbert Lima, secretário de Educação de Sobral, “esse encontro favorece aos professores uma formação continuada para quem vai trabalhar dentro dessa perspectiva de mediadores na construção do conhecimento”. Como forma de garantir a continuidade das atividades que serão apresentadas na formação e incentivar a criação de um grupo de multiplicação local, o Instituto doará para a Secretaria de Educação do Município um baú literário.

O acervo de 100 livros de gêneros variados também estará inserido no conteúdo da formação, e será utilizado de forma itinerante para atender às escolas locais. De acordo com Luís Salvatore, presidente do Instituto Brasil Solidário, o projeto chega a um município que possui forte comprometimento com as ações em educação, “o que gera oportunidades para o engajamento das atividades em todo o território, com a clara possibilidade da realização de outras ações e projetos para os educadores da região”.

Ainda segundo Salvatore, os professores vão conhecer técnicas de catalogação, de contação de histórias e de mediação de leitura, com uso de materiais alternativos que podem ser realizadas de forma interdisciplinar nas escolas e podem contribuir mais ainda com os bons indicadores já existentes no Município.