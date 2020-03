Crateús registra a maior chuva do Brasil, segundo Inmet

Crateús registrou o maior volume de chuva do Brasil entre as 9h desta terça-feira (24) e as 9h desta quarta (25), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Choveu 157 milímetros na região, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O acumulado é "tecnicamente muito elevado", segundo avaliou o Inmet.

"Para a região de Crateús, representa quase toda a média de chuva normal para um mês de março que é de aproximadamente 184 mm", afirmou o instituto.

Famílias desabrigadas

O volume de chuvas acabou provocando alagamentos em residências e comércios no município. Bairros como Aeroporto, Bela Vida, São Vicente e Centro ficaram com suas ruas e avenidas alagadas.

Na Rua Francisco Sá, que passa pelo Centro da cidade, a moto de um entregador ficou submersa. Um automóvel também ficou submerso no Bairro Altamira próximo o clube Caça e Pesca.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Antônio Raimundo da Silva, entre 300 e 400 famílias estão desalojadas por causa da chuva. Antônio afirmou que escolas municipais que não estão funcionando por causa da quarentena do coronavírus servirão de abrigos provisórios para as famílias. Agentes da Defesa Civil e Guarda Municipal avaliam os estragos provocados pela precipitação.

Áreas de instabilidade no Nordeste

As pancadas de chuva frequentes estão sendo provocadas pelas áreas de instabilidade que vêm se formando sobre o Nordeste do país causando muita nebulosidade, conforme avaliação do Inmet. E a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) ajuda a manter essas áreas.

Choveu em 127 municípios cearenses da manhã de terça até a manhã desta quarta. Além de Crateús, com 157 mm, outras sete cidades tiveram as maiores chuvas do Ceará registradas nesse período. São eles:

Ipaporanga (137.0 mm);

Poranga (: 137.0 mm);

Jaguaribe (132.0 mm);

Ererê (125.0 mm);

Graça (116.0 mm);

Coreaú (108.0 mm)

e Ipueiras (107.0 mm).

A previsão da Funceme para o restante da semana é de " predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na faixa litorânea ".