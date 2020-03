Chuva deixa carros submersos e pessoas desalojadas no Sertão dos Inhamuns, Vale do Jaguaribe e Norte

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em mais de 100 municípios cearenses entre 7h da terça-feira-feira (24) e 7h desta quarta-feira (25). As precipitações intensas trouxeram transtornos em alguns municípios das regiões Sertão dos Inhamuns, Ibiapaba e Vale do Jaguaribe.

400 famílias desabrigadas em Crateús

Em Crateús, no Sertão dos Inhamuns, entre terça e quarta as precipitações foram de 141 milímetros. A chuva foi computada no Posto Pluviométrico do Aeroporto. A informação é da Funceme. Os dados serão atualizados durante o dia pelo órgão.

A chuva em Crateús começou no fim da tarde e permaneceu durante a noite de terça-feira. A precipitação ficou ainda mais intensa a partir da madrugada desta quarta por volta das 3h30. De acordo com a Polícia Militar, a água da chuva invadiu várias residências e comércios. Bairros como Aeroporto, Bela Vida, São Vicente e Centro ficaram com suas ruas e avenidas alagadas.

Na Rua Francisco Sá que passa pelo Centro da cidade uma moto de um entregador ficou submersa. Um automóvel também ficou submerso no Bairro Altamira próximo o clube Caça e Pesca.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Antônio Raimundo da Silva, entre 300 e 400 famílias estão desalojadas por causa da chuva. Antônio afirmou que escolas municipais que não estão funcionando por causa da quarentena do Coronavírus servirão de abrigos provisórios para as famílias. Agentes da Defesa Civil e Guarda Municipal dão apoio neste momento e avaliam os estragos provocados pela precipitação.

Hidrolândia

Já em Hidrolândia, no Norte do Ceará, a chuva deixou pelo menos 40 famílias desalojadas. Ruas e as principais avenidas do município ficaram alagadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o nível do Rio Batoque, que passa pelo município, subiu e alagou os quatro distritos da cidade: Betânia, Conceição, Hidrolândia (Centro) e Irajá. A chuva iniciou no fim da tarde e a água invadiu residências e arrastou eletrodomésticos e móveis. O comércio também foi afetado. Vários comerciantes perderam seus produtos.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Sobral e Canindé foram à cidade para fornecer apoio. Ainda segundo os bombeiros, a Rodovia CE-187, entre Santa Quitéria e Hidrolândia, chegou a ficar interditada por causa das inundações. O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a prefeitura de Hidrolândia para saber sobre quais as medidas emergenciais que serão tomadas sobre as famílias desabrigadas, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Ruas e avenidas alagadas em Jaguaribe

Em Jaguaribe a chuva de 132 milímetros também trouxe prejuízos para a população. A água alagou ruas e avenidas. Os moradores tiveram dificuldades para deixar suas casas. O trânsito em alguns trechos ficou complicado. Moradores relataram que fazia 10 anos que não chovia tão intensamente na cidade. "Por volta das 3h da manhã começou a chuva. Foi até o início da manhã. Agora começou a chover de novo. A maior chuva dos últimos dez anos", relatou um morador.

Precipitações acima de 100 milímetros

No balanço de chuvas em todo o Ceará referente ao intervalo entre terça e quarta há, até o momento, registros em mais de 100 municípios. Os maiores acumulados além de Crateús foram em Ipaporanga (137 milímetros), Jaguaribe (132 milímetros), Ererê (125 milímetros) e Graça (116 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:



Crateús (posto Aeroporto) : 141 mm Ipaporanga (posto Ipaporanga) : 137 mm Poranga (posto Poranga) : 137 mm Jaguaribe (posto Jaguaribe) : 132 mm Crateús (posto Crateús) : 125 mm Ererê (posto Ererê) : 125 mm Graça (posto Graca) : 116 mm Coreaú (posto Sítio Urubu) : 108 mm Guaraciaba do Norte (posto Guaraciaba Do Norte) : 107 mm Varjota (posto Dipan) : 97 mm

Previsão para os próximos dias

Quarta-feira (25):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, chuva isolada.

Quinta-feira (26):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais regiões, eventos de chuva.

Sexta-feira (27):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.



Açudes Castanhão, Orós e Banabuiú

Apesar das boas chuvas registradas desde o início deste ano, os três principais açudes do Estado continuam com nível delicado. O Castanhão, maior reservatório cearense, está com apenas 7,26%. O Orós, segundo maior do Estado, está com 12,73 e, o Banabuiú, 6,52%.