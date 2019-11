Chuva deixa clima mais agradável na Região do Cariri

A Região do Cariri recebeu chuvas no intervalo entre as 7h desta segunda-feira (25) e as 7h desta terça-feira (26), conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Apesar dos poucos milímetros registrados, as precipitações foram suficientes para deixar o clima mais agradável na região. No início do mês de novembro, a cidade de Barbalha, por exemplo, registrou temperaturas de até 37,6ºC.

As maiores precipitações da região foram no Jati (32 milímetros), Brejo Santo (20 milímetros), Crato (20 milímetros), Missão Velha (12 milímetros), Santana do Cariri (9,6 milímetros), Barbalha (9 milímetros) e Juazeiro do Norte (2,5 milímetros). Os dados do intervalo das últimas 24 horas ainda são parciais e devem ser atualizados o longo do dia.

Tempo mais ameno

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima prevista para Juazeiro do Norte nesta terça-feira é de 22º C. A previsão para terça no município é de tempo nublado com possibilidade de chuva isolada. A previsão do órgão tanto a mínima como o de chuvas é a mesma para as cidades de Barbalha, Brejo Santo e Crato.

Já a Funceme afirma que há possibilidade de chuvas ocorrerem também nesta terça na macrorregião da Ibiapaba e o Sul do Ceará. O cenário mais favorável para o Sul do Estado, segundo a Funceme, se dá pela maior concentração de nuvens sobre a Região Central do Piauí e, em consequência, pode colaborar para precipitações nas áreas indicadas, por exemplo.

A Funceme reforça que, apesar da possibilidade de chuva para o Sul e Ibiapaba, o Ceará segue com tendência de predomínio de nebulosidade variável ao longo do território até a próxima quarta-feira (27), pelo menos.

Juazeiro do Norte recebeu pouca chuva, mas foi o suficiente para mudar a paisagem da cidade. Além de deixar a temperatura mais amena Isaac Macedo

10 maiores chuvas por posto no dia:

Jati (Posto: Jati) : 32.0 mm Jati (Posto: Sitio Macapa) : 24.4 mm Brejo Santo (Posto: Poco Do Pau) : 20.0 mm Crato (Posto: Lameiro) : 20.0 mm Penaforte (Posto: Penaforte) : 14.4 mm Missão Velha (Posto: Missao Velha) : 12.0 mm Santana Do Cariri (Posto: Dom Leme) : 9.6 mm Barbalha (Posto: Barbalha) : 9.0 mm Crato (Posto: Crato) : 4.4 mm Altaneira (Posto: Altaneira) : 4.0 mm



Previsão para os próximos dias

Terça-feira (26):

Nebulosidade variável com possibilidade de chuva no Sul e na Ibiapaba. Nas demais regiões, nebulosidade variável.

Quarta-feira (27):

Nebulosidade variável em todas as regiões.

Quinta-feira (28):