Chuva de 220 mm em Icapuí está entre as 15 maiores da última década no Ceará

O município de Icapuí, no Litoral Leste do Estado, registrou 220 milímetros entre as 7h de ontem e 7h desta sexta-feira (13) — a maior chuva do Ceará neste ano. Esta também é a terceira maior chuva de lá nos últimos 30 anos e o 13º maior volume pluviométrico desde 2009. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Por causa da chuva, a cidade registrou estradas e ruas alagadas, erosão de córregos e deslizamentos de terra. Segundo Daniel Oliveira, coordenador municipal da Defesa Civil, a equipe está em campo para fazer o levantamento dos estragos da chuva. “O poder público já encaminhou maquinários para alguns locais”, antecipou. Ainda segundo ele, "há casas com risco de iminente de cair".

Casas foram invadidas pela lama durante chuva forte em Icapuí. Foto: VC Repórter

Transtornos

Em Crato, a chuva de 80,2 milímetros na sede da cidade e outra de 75 milímetros acumulada no posto do bairro Lameiro foram suficientes para, mais uma vez, o canal do Rio Granjeiro transbordar. Além disso, o cemitério municipal viu a água do riacho que o corta destruir túmulos, desterrar covas e arrastar caixões.

Com o problema recorrente, na última quadra invernosa foram investidos R$ 1,49 milhões para a reconstrução do canal do Rio Granjeiro após sua parede entrar em colapso pela erosão. Por prevenção, a Secretaria de Infraestrutura do Município assinou um contrato de seis meses, por R$ 1,6 milhão, para a restauração de vias e também do canal caso haja algum dano. O serviço pode ser prorrogado por mais seis meses.

O canal do Rio Granjeiro mais uma vez transbordou Foto: Lorena Tavares

Estado

Em todo o Ceará, choveu em mais de 139 cidades de quinta para hoje (13), com destaque para, além de Icapuí, Beberibe (130.2 mm), Aracati (104.6 milímetros). Segundo a Funceme, a previsão para este fim de semana é de nebulosidade variável com eventos de chuvas em todas as regiões.