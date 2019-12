Barco pesqueiro com seis tripulantes desaparece na Praia de Itarema; Marinha faz buscas

Uma embarcação com seis tripulantes a bordo desapareceu na costa da cidade de Itarema, no Ceará, nesta segunda-feira (16). O barco saiu para pesca no último domingo (15), no Porto dos Barcos.

De acordo com a Marinha, o dono do barco informou, no último contato com a terra, realizado no domingo (15), que os seis tripulantes estavam voltando para o Porto dos Barcos, em Itarema. A última localização dos pescadores era de aproximadamente 193 km da Vila de Jericoacoara.

Por meio de nota, a Marinha informou que acionou o Serviço de Busca e Salvamento (SALVAMAR) Norte, enviando o Navio Patrulha Bracuí e uma aeronave Super Cougar, subordinada ao 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral Norte, até o estado do Piauí, para atuar nas buscas pela tripulação e embarcação.

Navios marcantes que passam pela área de onde os tripulantes desapareceram também contribuem com as buscas, da mesma forma que pescadores e demais membros da comunidade marítima também estão empenhados no resgate da embarcação, sob a coordenação do SALVAMAR Norte.