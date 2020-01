Anatel: meta é chegar a 91% dos domicílios com banda larga

Um dos resultados buscados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) neste ano é o aumento de domicílios brasileiros com acesso à internet em banda larga. No plano de gestão divulgado na última semana, a Anatel diz querer avançar de 74,68% para 91% no atendimento, sem discriminação por região.

"O Plano de Gestão está alinhado com o Plano Estratégico da Agência e com o Plano Plurianual da União para o período 2020 a 2023, em especial com o programa temático 'Conecta Brasil', cujo objetivo é 'promover o acesso universal e ampliar a qualidade dos serviços de comunicações do País'", informa a Agência.

Alvos frequentes de crítica, as agências reguladoras têm adotado medidas para mostrar desempenho mais perceptível ao consumidor. Para isso, estipulou iniciativas em desempenho operacional finalístico (24), desempenho administrativo (14), fiscalização regulatória (30), comunicação e relacionamento (7) e agenda regulatória (50, das quais 22 são prioritárias).

Antenas e 5G

Dentro da agenda de atender a mais demandas da população e setores produtivos, a chegada do 5G e a instalação de novas antenas nos municípios brasileiros foram tema de conversa com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Considerados essenciais para o desenvolvimento econômico de qualquer região, os serviços de telecomunicações têm nas leis municipais de antenas um gargalo. Já a quinta geração da telefonia móvel no País é tida como promessa de evolução tecnológica para o setor industrial.

"A CNI ressaltou a importância de se antecipar a tecnologia 5G, dado que os novos investimentos no setor industrial já contemplam premissas de automação e operações conectadas que exigem conectividade em alto desempenho".