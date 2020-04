Sobe para 9 número de mortes por Covid-19 no Ceará; estado tem 445 casos

Subiu para 9 o número de mortes causadas pelo novo coronavírus no Ceará, de acordo com boletim epidemiológico divulgado na noite desta quarta-feira (1º) pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Em 24 horas, o estado teve um acréscimo de 44 novos casos e agora registra 445 pessoas infectadas. Os óbitos se foram registrados em Fortaleza (6), Eusébio (1), Santa Quitéria (1) e Tianguá (1).

Durante a tarde, o Ministério da Saúde havia divulgado balanço que informava 8 mortes e 444 casos da doença no Ceará. No Brasil, o número de óbitos subiu para 240. O país registra 6.836 casos confirmados, conforme dados do Ministério da Saúde. A taxa de letalidade da covid-19 é de 3,5%.

> Ceará tem 45 internações por Covid-19; número cresceu 36,3% em um dia

> Idosa de 89 anos morre por coronavírus em Tianguá, diz prefeito

O número de municípios com casos confirmados subiu para 15. Fortaleza é o principal centro de contágio com 413 infectados. Os demais municípios com registro são: Aquiraz (14), Sobral (5), Quixadá (2), Eusébio (1), Beberibe (1), Caucaia (1), Fortim (1), Itaitinga (1), Juazeiro do Norte (1), Maracanaú (1), Maranguape (1), Mauriti (1), Santa Quitéria (1) e Tianguá (1).

Mais restrições

Para diminuir a transmissão da doença, o governador Camilo Santana (PT) prorrogou até o dia 5 de abril o decreto que restringe a abertura de espaços como bares, comércios e igrejas. Os únicos estabelecimentos com funcionamento permitido são os tidos essenciais, a exemplo de hospitais ou supermercados.

O objetivo é evitar aglomerações, medida que segue orientação do Organização Mundial da Sáude (OMS) contra o contágio da covid-19. Nesta terça-feira (31), o governador também anunciou a suspensão de aulas das escolas e universidades das redes pública e privada por mais 30 dias.

Devem fechar:

bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres

templos, igrejas e demais instituições religiosas;

museus, cinemas e outros equipamentos culturais, público e privado;

academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;

lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada;

“shopping center”, galeria/centro comercial e estabelecimentos congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos referidos dos estabelecimentos;

feiras e exposições;

indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água, mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores.

Não devem fechar: