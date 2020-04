Ceará tem 45 internações por Covid-19; número cresceu 36,3% em um dia

As internações hospitalares de pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus no Ceará subiram para 45, de acordo com o último informe epidemiológico divulgado na noite desta terça-feira (31), pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Conforme a Sesa, das 45 pessoas com hospitalização registrada, 23 estão em enfermarias e 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O número é 36,3% superior ao dia anterior (segunda-feira, 30). Nesse dia, haviam sido registradas 33 internações, sendo que 14 delas ocorriam em enfermarias e 19 em UTIs.

De acordo com o boletim da Secretaria da Saúde, dentre todas as internações, apenas uma ocorre no interior do Estado: em uma enfermaria na cidade de Juazeiro do Norte. Todas as demais, incluindo as internações em UTIs, aconteceram em Fortaleza.

Além disso, o boletim ainda informa que 27 pacientes já receberam alta hospitalar, todos eles estavam na cidade de Fortaleza.