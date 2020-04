Seis postos de Fortaleza poderão determinar internação precoce de casos suspeitos de Covid-19

Um novo protocolo de atendimento aos casos suspeitos de Covid-19 na rede municipal de saúde deve entrar em vigor até sexta-feira, 1º de maio. O prefeito Roberto Cláudio anunciou em live, na noite desta segunda-feira (27), que seis postos de Fortaleza ganharão uma base destinada ao diagnóstico precoce da doença. Será escolhida uma unidade de cada regional da Cidade. O objetivo é reduzir a demanda das Unidades de Pronto Atendimento (Upas).

Havendo o diagnóstico imediato nas novas bases, o caso poderá ser encaminhado para o Hospital de Campanha montado no Estádio Presidente Vargas, sem passar por uma Upa.

"A gente vai iniciar sexta-feira um novo protocolo ligando diretamente à atenção primária, atendimento que acontece na comunidade no posto de saúde, a uma eventual internação. Normalmente, isso está se dando atráves da Upas. Até para desafogar e também fazer um reconhecimento precoce de quem é, eventualmente, pode ter critério de internação precoce".

As seis bases instaladas nos postos de saúde terão teste de coleta de swab, eletrocardiograma, serviço laboratorial e um ambulância para realizar o transporte seguro dos casos suspeitos para o Hospital de Campanha do PV. Os nomes dos postos serão revelados durante a semana.

Ainda na transmissão nas redes sociais, o prefeito também anunciou que as Upas ganharam mais leitos. No total, vão passar de 140 vagas pra 170 leitos.



Assista:



O número de pacientes com diagnóstico positivo para Covid-19 no Ceará passou de 6.478 para 6.783, segundo dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), na tarde desta segunda-feira (27). Conforme a plataforma IntegraSUS, as mortes causadas pela doença subiram de 377, às 9h, para 397 em comparação com o boletim das 9h.

Fortaleza lidera o número de casos confirmados além dos óbitos, acumulando 5.326 casos e 316 mortes. No domingo (26), a capital cearense registrava 4.991 diagnósticos positivos para a doença e, nesta segunda-feira, ultrapassou o patamar dos 5 mil.

>Em dia com recorde de mortes por coronavírus, Ceará recebe 300 mil testes e EPIs

>Covid-19: “todo dia ela tira uma pessoa, o amor da vida de alguém”

>Inovação é caminho para enfrentar a crise, apontam especialistas

A taxa de letalidade no Ceará é de 5.8% e a faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. De acordo com o boletim do IntegraSUS, morreram 109 pacientes nesse intervalo de idade.

Os casos estão distribuídos por 138 municípios cearenses. Ao todo, 18.644 casos de coronavírus estão sendo investigados no Ceará, e 22.496 pessoas já realizaram testes para a doença em todo o Estado.

Testagem em drive-thru

O Governo do Ceará negocia a compra de 120 mil testes de RT-PCR (biologia molecular), que identificam o coronavírus logo no início da infecção, de acordo com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Rodrigues Martins Sobrinho, o Dr. Cabeto. A previsão, segundo ele, é de que o material chegue ao Estado até 4 de maio e seja implantado em um esquema de testagem 'drive-thru' para detectar a contaminação.

Para realizar o exame sem sair do carro, a população deverá agendar o procedimento por meio do aplicativo da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), que será disponibilizado para Android e IOS. “É muito importante a população baixar esse app, pois a marcação desses exames vai ser feita por lá para que a gente não faça aglomeração”, adiantou o secretário em coletiva de imprensa no domingo (26).

Carga de insumos

Ainda no domingo, um avião desembarcou em Fortaleza vindo da China com carregamento de 90 toneladas de insumos hospitalares para atender à demanda do sistema público de saúde do Estado estimada para os próximos três meses. Entre os materiais, estão Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 300 mil testes para detecção do coronavírus.

"Vamos centralizar primeiro nos hospitais, para os profissionais da segurança e para os casos suspeitos. Vamos disponibilizar nas UPAs para aqueles que têm mais de cinco dias de sintomas. Esses testes vão se juntar a outros 120 mil testes, esse é pesquisa viral direta, que vai ser feita com PCR e, inclusive, com drive thru. Para que a gente disponibilize para todos os casos suspeitos e de UPAs e pacientes sintomáticos um diagnóstico até quatro horas", destacou Dr. Cabeto.