Ceará adotará testagem para coronavírus em 'drive-thru', anuncia secretário da Saúde

O Governo do Ceará negocia a compra de 120 mil testes de RT-PCR (biologia molecular), que identificam o coronavírus logo no início da infecção, de acordo com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Rodrigues Martins Sobrinho, o Dr. Cabeto. A previsão, segundo ele, é de que o material chegue ao Estado até 4 de maio e seja implantado em um esquema de testagem 'drive-thru' para detectar a contaminação.

Para realizar o exame sem sair do carro, a população deverá agendar o procedimento por meio do aplicativo da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), disponível para Android e IOS. “É muito importante a população baixar esse app, pois a marcação desses exames vai ser feita por lá para que a gente não faça aglomeração”, adiantou o secretário em coletiva de imprensa no domingo (26).

Ainda no domingo, um avião desembarcou em Fortaleza vindo da China com carregamento de 90 toneladas de insumos hospitalares para atender à demanda do sistema público de saúde do Estado estimada para os próximos três meses. Entre os materiais, estão Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 300 mil testes para detecção do coronavírus.

"Vamos centralizar primeiro nos hospitais, para os profissionais da segurança e para os casos suspeitos. Vamos disponibilizar nas UPAs para aqueles que têm mais de cinco dias de sintomas. Esses testes vão se juntar a outros 120 mil testes, esse é pesquisa viral direta, que vai ser feita com PCR e, inclusive, com drive thru. Para que a gente disponibilize para todos os casos suspeitos e de UPAs e pacientes sintomáticos um diagnóstico até quatro horas", destacou Dr. Cabeto.