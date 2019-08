Passeio ciclístico reúne 500 pessoas em homenagem ao Hospital Universitário Walter Cantídio

Para encerrar a semana de atividades em celebração aos 60 anos do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), um passeio ciclístico foi realizado neste domingo (25), partindo do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará, com ponto de parada rápida na Reitoria da UFC e retornando ao Pici. Cerca de 500 pessoas se reuniram para o percurso.

“Achei que o passeio seria, e foi, uma ótima oportunidade para o meu filho conhecer mais sobre o ciclismo. Foi maravilhoso compartilhar este momento juntos”, relata Cláudia Teixeira, contadora que trabalha na área administrativa do HUWC e levou o marido, o filho e o sobrinho para o evento.

Para o médico pneumologista do HUWC, Ricardo Coelho, o passeio de bicicleta foi importante “para valorizar toda a importância que a instituição tem para a cidade de Fortaleza e para o Estado do Ceará. O hospital sair dos seus muros faz com que a sociedade conheça mais essa instituição tão importante”.

Em 27 anos de trabalho, a atividade foi o melhor momento de confraternização presenciado por Rita Paiva, chefe da Divisão de Enfermagem e integrante da comissão organizadora da Semana HUWC 60 Anos de História. “Nós trabalhamos num hospital terciário, muito denso, dedicados em promover a saúde. Por isso mesmo, precisamos do lúdico para que possamos melhorar a assistência", afirma.

As homenagens à unidade tiveram início na última segunda-feira (19) com uma solenidade de abertura. Nos dias 20 e 21, foi realizado o Congresso Ensino, Pesquisa e Assistência: experiências bem-sucedidas e desafios do Hospital Universitário Walter Cantídio. Um mutirão com oferta gratuita de serviços especializados à sociedade aconteceu no dia 22.