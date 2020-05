MPCE recomenda que escolas particulares de Fortaleza cumpram orientação dos Conselhos de Educação

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que todas as escolas privadas de Fortaleza sigam as recomendações dos Conselhos de Educação Estadual (CEE) e Nacional (CNE). O pedido foi encaminhado ao Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe).

Por meio de decreto de isolamento social, para prevenir contágio de Covid-19, tanto entidades públicas como privadas suspenderam aulas presenciais no Estado. O CNE lançou então diretrizes para adaptação do calendário letivo, enquanto o CEE divulgou orientações.

Desde abril, o MPCE acompanha a fiscalização das entidades privadas e avalia as providências adotadas, como cumprimento de carga horária e uso de ferramentas à distância. No documento expedido nesta sexta-feira (29) há ainda exigências como:

Reposição de carga horária de forma presencial ao final do período de emergência (atividades no contraturno ou em datas programadas no calendário original, como dias não letivos, podendo se estender para o ano civil seguinte).

Cômputo de carga horária de atividades pedagógicas não presenciais realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para a presença de estudantes nos ambientes escolares coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais

Cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais, realizadas de forma concomitante ao período de aula presenciais, quando do seu retorno.

O MPCE cobra também a obrigatoriedade de 800 horas letivas, no caso da educação básica. “Enquanto persistirem as restrições sanitárias, tal carga horária deve ser seguida com atividades pedagógicas não presenciais”, informou por nota.

Na educação infantil, no entanto, as atividades ofertadas durante a quarentena não se enquadram como forma de reposição da carga horária mínima, que deve ser recuperada quando a situação de emergência acabar. A íntegra da recomendação pode ser acessada neste link.