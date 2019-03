Motoristas são multados após serem flagrados fazendo transporte ilegal de resíduos na Capital

Dois motoristas foram multados após serem flagrados transportando ilegalmente entulho e outros resíduos em caminhões caçamba nos bairros Passaré e Jangurussu, na manhã deste sábado (16).

Segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), os veículos foram apreendidos e os responsáveis receberam multa no valor de R$ 13.007,63 por executar o serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos sem o devido credenciamento. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza.

De acordo com a Lei Municipal 10.340/15, é considerado infração gravíssima executar o serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos sem o devido credenciamento. Além da multa e da apreensão do caminhão, o infrator deve pagar taxas de transbordo e estadia do veículo.

A Agefis alertou para a importância dos grandes geradores de lixo contratarem empresas credenciadas para garantir o cumprimento da lei referente ao correto gerenciamento dos resíduos sólidos. Essas empresas credenciadas são monitoradas pela Prefeitura de Fortaleza, que verifica todo o serviço de coleta, armazenamento, transporte e destinação final do resíduo sólido.