Madrugada de buscas em escombros de prédio tem trabalhos intensificados e uso de retroescavadeira

O trabalho de busca por sobreviventes nos escombros do edifício Andrea, que desabou na última terça-feira (15), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, continuam intensos na madrugada desta sexta-feira (18). Uma máquina retroescavadeira está sendo utilizada para recolher entulhos e colocá-los em caminhões, para serem retirados do local.

Os barulhos das máquinas usadas pelos bombeiros se misturam a apreensão e a esperança de que a qualquer momento seja anunciado que algum sobrevivente foi encontrado. No fim da noite de quinta-feira (17) a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte da sexta vítima e divulgou a identificação de uma idosa, que já havia sido contabilizada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a procura pelas quatro pessoas ainda desaparecidas se concentram em pontos específicos, onde podem haver soterrados com vida, em bolsões de ar. Até a última atualização, sete haviam sido resgatadas com vida.

Além dos socorristas, voluntários, familiares e curiosos acompanham a movimentação intensa, que entra no quarto dia.