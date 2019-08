Hospital Universitário oferece mutirão com serviços e consultas gratuitos em praças de Fortaleza

O Hospital Universitário Walter Cantídio, vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), vai oferecer um mutirão de serviços gratuitos à população no próximo dia 22 de agosto, em comemoração aos 60 anos de existência do hospital universitário. Os serviços vão ocorrer em três praças do bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza.

Ao todo, 173 profissionais e estudantes de áreas da saúde vão realizar 2.040 serviços, entre consultas, exames, procedimentos e orientações à população.

Vão ser oferecidos teste de HIV/Aids, hepatites, sífilis; avaliação antropométrica (medidas de peso, estatura, dobras cutâneas, Índice de Massa Corporal (IMC), peso ideal etc); avaliação de memória; orientações sobre alimentação saudável e atividades físicas, doenças, vacinas e outros aconselhamentos.

E ainda 350 consultas nas seguintes especialidades: endocrinologia pediátrica, dermatologia, urologia, oftalmologia, cirurgia de cabeça e pescoço e fonoaudiologia. No caso da urologia, serão ofertados também 50 exames de PSA, importante na prevenção do câncer de próstata.

Os serviços vão ocorrer entre 8h e 12h, nos seguintes locais:

Praça do campus do Porangabuçu da UFC – em frente ao Hospital, na Rua Capitão Francisco Pedro;

Estacionamento das Mangueiras da Faculdade de Medicina – Rua Alexandre Baraúna;

Em frente às Ilhas de Ambulatório – Rua Coronel Nunes de Melo.

Para garantir a consulta na especialidade de seu interesse, a pessoa deve entrar em contato com a unidade pelos números (85) 3366-8606 ou 9 9411-1272, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até a próxima sexta-feira (9). As vagas são limitadas. Já para os demais procedimentos, basta comparecer aos locais programados.