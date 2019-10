Grupo Hacker invade site da Arquidiocese de Fortaleza

O site da Arquidiocese de Fortaleza foi invadido e retirado do ar por um grupo hacker denominado Demonsad, no último sábado 26. Desde então, a página permanece inacessível, constando apenas um aviso de manutenção. A previsão é que endereço eletrônico seja restabelecido ainda esta semana.

De acordo com a assessoria de comunicação da Arquidiocese, o grupo chegou a colocar um recado se identificando, pedindo desculpas e justificando o ato por não gostar da igreja. O departamento de informática da Arquidiocese junto a equipe responsável pela plataforma que hospeda o site trabalha para recolocar o site no ar, segundo informou a assessoria.

Nenhum dado foi roubado. No twitter do grupo, uma postagem confirma a autoria do crime. "Eu coloquei mensagem contra o governo, não sei o porque, mas é isso eu tenho problema, mas ai fortaleza me desculpa ai, só não gosto de igreja ou algo do tipo. Obrigado", diz o post do dia 26 de outubro.