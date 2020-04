Governo do Ceará cria agência para combater notícias falsas em meio à pandemia do novo coronavírus

Para combater as notícias falsas em meio ao cenário de pandemia do novo coronavírus, o governo do Ceará criou uma agência oficial de checagem de dados no que diz respeito à administração pública estadual. A plataforma chamada de Antifake CE pode ser acionada por meio do WhatsApp, Telegram, e-mail ou redes sociais, que incluem Instagram, Twitter e Facebook. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (29) pelo governo estadual.

Equipes técnicas e de comunicação das secretarias e dos órgãos vinculados ficarão de prontidão para esclarecer dúvidas, receber as denúncias e combater os efeitos nocivos das informações falsas, tomando como base um conteúdo de qualidade e com base técnica para combater de forma rápida e objetiva a propagação das chamadas fake news.

Durante uma transmissão ao vivo realizada nas redes sociais nesta terça-feira (28) o governador Camilo Santana criticou a propagação das notícias falsas e pediu que a população evite compartilhar os conteúdos em antes fazer uma checagem.

“Fico impressionado com a quantidade de fake news que estão criando nesse momento de forma maldosa. É um oportunismo muito grande de algumas pessoas que procuram se aproveitar da boa vontade das outras. Quero pedir a vocês que não compartilhem. Esse é um momento que precisamos estar acima de qualquer questão política, partidária, ideológica”, disse.

Serviço:



Pelo WhatsApp: +55 85 98439-0655

Pelo Telegram: +55 85 98956-1392

Pelo e-mail: web@imprensa.ce.gov.br

Pelas redes sociais: via direct/inbox nas contas oficiais do governo do estado (Instagram, Facebook Imprensa, Facebook e Twitter)