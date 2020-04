'A cidade inteira tem disseminação sustentada', diz Roberto Cláudio sobre Covid-19

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, utilizou transmissão ao vivo nas redes sociais no fim da tarde desta quarta-feira (29) para apresentar dados recentes da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no município, alertando para a presença da doença em todas as áreas. Ele reassaltou a importância do cuidado pessoal como adotar o uso de máscaras, que, inclusive, vão começar a ser distribuídas nos terminais a partir de sexta-feira (1°).

"A doença está disseminada. O mapa dos óbitos se espalhou pelas regionais. Não há mais área de maior ou menor risco, a cidade inteira tem disseminação sustentada e é importante que as pessoas de todos os bairros passem a cuidar, através do isolamento, de cuidados com a higiene pessoal, com o uso de máscara, da sua saúde pessoal e de toda a cidade", pontuou o gestor. A transmissão sustentada é quando já não se pode identificar de quem a pessoa contraiu a doença e os contágios não são gerados por viagens a outrqs cidades.

Roberto Cláudio trouxe os dados apresentados no último relatório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), emitido na segunda-feira (27) para explanar sobre o avanço da Covid-19 na capital cearense. Segundo o prefeito, a enfermidade já foi detectada em moradores de todos os 121 bairros de Fortaleza, com mortes em todas as seis regionais.

"Por algumas semanas, a gente ouviu que essa era uma doença localizada numa área da cidade, que não tinha se espalhado. Isso caiu por terra. A gente já tem confirmação em todos os bairros e o próprio agravamento dela, os casos mais graves que vão a óbito, tendem a acontecer com mais frequência nos bairros de baixo e muito baixo IDH, nos bairros mais vulneráveis da cidade de Fortaleza", aponta.

Postos de saúde abertos no feriado

Como forma de reforçar o atendimento de saúde na capital, Roberto Cláudio afirmou ainda que 21 postos de saúde de Fortaleza estarão abertos na sexta-feira, feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador.

Reforçou ainda que na quinta-feira (30) já estarão funcionando como suporte às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) os seis postos de saúde, sendo um em cada regional, com capacidade para determinar o encaminhamento de pacientes suspeitos de Covid-19 já para internação.

Os postos de saúde de referência para este atendimento serão: