Fortaleza tem tarde chuvosa no sábado de Carnaval 

A Capital cearense começou a tarde de sábado de Carnaval com uma leve chuva e precipitações nos principais polos de festa, como Benfica, bairro de Fátima e Aldeota. Segundo informações preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até as 14h deste sábado (2), havia chovido 5,4 mm no Itaperi e 0,2 mm na Jacarecanga.

As previsões do órgão eram de tempo nublado ou probabilidade de chuva em praticamente todo o Estado. O relatório da Funceme cita "nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, na região Jaguaribana e no Sertão Central. Nas demais áreas, há possibilidade de chuvas".

A principal razão para o tempo nublado, segundo a Funceme, é um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) posicionado na região do Estado.

Pela Capital, foram registradas chuvas, também, nos bairros Messejana, Cidade 2000, Meireles, São Gerardo, entre outros.

Guaramiranga

Na Serra de Pacoti, em uma das vias de acesso à Guaramiranga, o tempo também estava instável no começo da tarde deste sábado. O trânsito, contudo, fluia bem, com poucos carros trafegando pela CE-253. A recomendação é reduzir a velocidade devido à pista molhada e visibilidade comprometida.

Tempo instável e pouca visibilidade foram reportados na CE-253, que dá acesso à Guaramiranga Foto: Diego Barbosa

Eusébio

Na CE-040, motoristas tiveram de enfrentar uma forte chuva. A rodovia liga a Capital cearense ao litoral leste do Estado.