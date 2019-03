Chuva não afasta folião no 1º dia de Carnaval no Benfica; fantasias levam bandeiras sociais à praça

O público que saiu de casa para dançar ao som das atrações do polo Benfica, em Fortaleza, não arredou o pé da Praça da Gentilândia nem mesmo com a chuva que caiu durante o dia em Fortaleza. A capital cearense registrou 19,4 milímetros, das 7h da sexta (1º) ate as 7h deste sábado (2), de acordo com a da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O show de encerramento com Yane Caracas e Luxo da Aldeia reuniu uma multidão que estampou nas fantasias com bandeira sociais. Um grupo de amigos levou para a festa a igualdade de gêneros nas camisetas com as frases "Lute como uma garota" e "O feminismo não mata. O nosso machismo faz isso todos os dias".

José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar

Entre os integrantes do grupo estavam as amigas Élida, Renata Luz, Isabel e Cristina Borges, que lembraram a memória da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada há um ano. "Nós não podemos deixar que esse crime fique impune, em nome da sociedade, em nome dos direitos humanos. O Carnaval é um espaço de resistência política", disse uma das foliãs.

No meio dos brincantes, uma foliã também protestou contra a importunação sexual. No suporte de bebidas, ela colou o lema "Não é Não", usado na campanha contra o assédio. O Carnaval deste ano é o primeiro com a lei 13.718, de 2018, em vigência, que prevê de um a cinco anos de prisão a quem cometer atos do tipo.

Veja programação deste domingo (3):

Passeio Público (9h30 às 12h) - Infantil

Banda Pacote de Biscoito

Benfica (9h às 17h)

Banda Aquarela (Infantil)/ Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria, Devotos de São Benedito / Projeto Brincar de Maracatu - Maracatu Solar / Geração Coca-Cola

Aterro da Praia de Iracema (17h às 0h)

Casa Maré / Superbanda / Bloco Luxo da Aldeia / Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas



Domingos Olímpio(A partir de 17h)

Blocos Adeus Amélia e Papelão / Maracatus Nação Baobab, Nação Pici, Vozes da África, Rei de Paus, Nação Iracema e Az de Ouro / Renato Black e Banda

Mercado dos Pinhões (18 às 22h)

Bloco Sandijunio / Jord Guedes

Mercado da Aerolândia (17h às 20h)

Banda Fortaleza Folia

Mocinha (18h às 22h)

Num Ispaia Senão Ienche

NÃO OFICIAL

Bar Serpentina (15h)

Alegoria Oroboro

Colosso (A partir de 16h)

Marcinho / Fabinho Varela / São 2 / Coletivo Pôr do Samba / Thiago Camargo

Shopping RioMar Kennedy (16h às 18h)

Banda Vocali

Boteco do Chef (A partir de 17h)

DJ Kinas / banda Do Re Mi / Frevo Alucinação / Os Transacionais

The Joker Pub (19h às 4h)

DJ Dado / DJ Batastrophe / DJ Lugosi Noir / DJ Sanzio / DJ Nina / DJ Zeeny

Mambembe - Comida e outras Artes (A partir de 22h)

Bia Gondim / Gabilônia / Mulher Barbada / Estácio Facó

Boate Level (22h às 06h)

DJ David Skyline /DJ Marcelo Fort /DJ Lourran Carneiro /DJ David Arthênio / Emma Salvatore / Rayanna Rayovack / Victorya Tithan