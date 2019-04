Fortaleza tem chuva com trovões e raios na manhã desta quarta-feira

A manhã desta quarta-feira (27) registra intensa chuva em Fortaleza, acompanhada de relâmpagos e trovões. Moradores relataram precipitações em bairros Parangaba, Cidade 2000 e Cidade dos Funcionários.

A Plataforma de Coleta de Dados (PCD) localizada no bairro Aldeota registrou, no intervalo entre 10h e meio-dia desta quarta, chuva de 29,4 mm em Fortaleza. Por meio da observação das imagens da rede de radares mantida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações seguem sendo registradas na Capital e áreas vizinhas. Para hoje, a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva durante o período da tarde. Já à noite, seguirá com cobertura variada de nuvens.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que, na manhã desta quarta-feira, foram registradas seis ocorrências de semáforos apagados ou piscantes. A falha se deu por falta de energia. A Enel já foi acionada.

AMC também enviou, via aplicativo, um alerta de alagamento na Avenida Heráclito Graça, entre as ruas João Cordeiro e Idelfonso Albano, no bairro Aldeota, nos dois sentidos.

O cruzamento da Avenida Pontes Vieira com a Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, já apresenta poças de água.

Bueiro transborda na Rua Silva Paulet, próximo à Avenida Júlio Ventura pic.twitter.com/OpZcJn2VWb — Diário do Nordeste (@diarioonline) 27 de março de 2019

Há alagamento também no cruzamento das ruas Júlio Ventura com Silva Paulet, no bairro Aldeota. onde um bueiro transbordou no meio da rua.

Motoristas fazem retorno para evitar passar por alagamento na Avenida Heráclito Graça, em Fortaleza. Veja mais detalhes em: https://t.co/bIC5CKCECM pic.twitter.com/9apkHx9XGD — Diário do Nordeste (@diarioonline) 27 de março de 2019

No bairro Centro, na Avenida Heráclito Graça e adjacências, mais uma vez o nível da água subiu, com motoristas encontrando dificuldades de conduzir os seus veículos. No bairro Vicente Pinzon, na Rua Doutor Manoel Rodrigues Monteiro, o alagamento tomou de conta de toda a rua. A água de coloração vermelha chamou a atenção dos moradores.

Seguem os cruzamentos com problemas nos semáforos:

Av. Historiador Raimundo Girão x R. Carlos Vasconcelos;

Av. Heráclito Graça x Av. Rui Barbosa (pedestre);

Av. Monsenhor Tabosa x Av. Rui Barbosa;

Av. Santos Dumont x R. Almeida Prado;

Av. Presidente Castelo Branco x R. Jacinto Matos;

Av. Presidente Castelo Branco x R. Filomeno Gomes.

Motociclistas estacionam suas motos embaixo do viaduto da Avenida Raul Barbosa. VC Repórter

Previsão do tempo para os próximos dias

A previsão da Funceme para Fortaleza nos próximos três dias é de céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões.