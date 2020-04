Coronavírus: 39 internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave foram curados no Ceará

Um total de 39 pessoas entre as 100 internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por novo coronavírus foram curadas no Ceará, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde divulgado na noite desta terça-feira (7). O número se refere a hospitalizados por SRAG com resultados positivos para a Covid-19.

Destes, ainda há 21 pacientes hospitalizados, enquanto outros 40 morreram. Até as 17h35 desta terça, a plataforma IntegraSUS indicava 1.188 pessoas diagnosticadas com a enfermidade no Ceará.

Dos 100 internados, 68 possuiam o histórico de doenças crônicas, dentre os quais 27 tinham diabetes, 24 sofriam com doenças cardiorrespiratórias e cinco sofriam doença renal crônica.

O maior número de internados com SRAG em decorrência de coronavírus estão contabilizados em Fortaleza, somando 79, dos quais 30 vieram a óbito. As outras mortes foram contabilizadas nos municípios de Aracati, Cariús, Eusébio, Farias Brito, Iguatu, Itaitinga, Jaguaribe, Maracanaú, Santa Quitéria e Tianguá, sendo uma em cada.

Os homens entre 50 e 59 anos (15%) e as mulheres entre 40 e 49 anos (8%) representam as principais faixas etárias dos hospitalizados. Em geral, os sintomas apresentados são febre, tosse e dispneia, ou seja, a dificuldade para respirar. Outro sinal percebido entre os pacientes foi o desconforto respiratório.