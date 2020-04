Coronavírus: Ceará chega a 40 óbitos; Capital soma mais de mil casos confirmados

O número de óbitos por Sars-Cov-2, no Ceará, chegou a 40, cinco a mais que a atualização anterior da plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Já o total de casos confirmados passou de 1.051 para 1.188; apenas na Capital cearense, são 1.053 casos do novo coronavírus, responsável pela Covid-19.

Dos óbitos notificados pela Sesa, 30 foram registrados em Fortaleza, enquanto os demais aconteceram em Aracati, Cariús, Eusébio, Farias Brito, Iguatu, Itaitinga, Jaguaribe, Maracanaú, Santa Quitéria e Tianguá.

Casos

Além de Fortaleza, 135 casos confirmados da doença estão espalhados por mais 40 cidades, como Aquiraz (24), Maracanaú (17) e Caucaia (14). O levantamento cita, também, que foram feitos 6.462 exames, em um universo de 9.059 casos suspeitos.

Cidades com casos confirmados:

Fortaleza (1053)*

Aquiraz (24)*

Maracanaú (17)

Caucaia (14)

Sobral (11)

Horizonte (6)

Quixadá (4)

Icó (3)

Jaguaribe (3)

Juazeiro do Norte (3)

Aracati (2)

Carius (2)*

Eusébio (2)

Iguatu (2)

Maranguape (2)

Novo Oriente (2)

Pacatuba (2)

Amontada (1)

Beberibe (1)

Canindé (1)

Cascavel (1)

Catarina (1)

Crateús (1)

Croatá (1)

Farias Brito (1)

Fortim (1)*

Guaraciaba do Norte (1)

Ipaporanga (1)

Ipueiras (1)

Itaitinga (1)

Itapipoca (1)

Lavras da Mangabeira (1)

Limoeiro do Norte (1)

Mauriti (1)

Pedra Branca (1)

Pindoretama (1)

Quixeramobim (1)

Santana do Acaraú (1)

Santa Quitéria (1)

Senador Pompeu (1)

Tianguá (1)

Sem informação (12)

*Municípios com novos casos