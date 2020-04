Contribuinte chega no dia anterior em posto da Receita Federal em Fortaleza para regularizar CPF

Uma multidão de trabalhadores informais e outros interessados em solicitar o auxílio emergencial de R$ 600, disponibilizado pelo Governo Federal devido à pandemia do novo coronavírus, formaram uma grande aglomeração em uma fila no entorno da sede da Receita Federal em Fortaleza.

Houve quem chegasse ao local ainda no início da noite de domingo (12). É o caso do autônomo, Aldemir Brito. Ele contou que tentou fazer a regularização do CPF na semana passada e não conseguiu por causa das longas filas. Por isso, voltou e decidiu chegar no dia anterior, pela noite, para não ter problemas.

“Cheguei ontem [domingo] seis horas da noite. Doze horas de espera, nesta fila. Porque cedo? Cedo por que me disseram que o pessoal falou que tinha gente que começou a dormir aqui. E quinta-feira eu cheguei e não consegui ser atendido porque a fila estava grande demais, uns três a quatro quarteirões”, afirmou.

O autônomo explicou porque prefere enfrentar longas filas. Segundo ele, pela internet as coisas contumam não darem certo. "Tenho que ajeitar o CPF e geralmente o pessoal entra na internet e dá tudo errado e não resolve".

Aldemir afirma que os R$ 600 vai ajudar bastante a família. Principalemente para comprar comidas e pagar contas.

"Trabalho com miudezas com brinquedos, e sem vendas por conta do decreto e esse dinheiro vai me ajudar bastante com alimentação e pagar algumas continhas".

Todos os que têm direito ao benefício deve ter o CPF regularizado. A Receita reforçou que isso pode ser feito pela internet para evitar aglomerações nas agências do órgão.

Entre os principais problemas para regularizar o CPF, estão a não entrega da declaração de Imposto de Renda, que neste ano poderá ser feita até dia 30 de junho; não ter votado ou não ter justificado a ausência de voto nas ultimas eleições.

Mutirão

Os servidores da Receita Federal do Ceará participaram de um mutirão que regularizou cerca de 415 mil CPFs no último fim de semana no estado. A ação, realizada por servidores da 3ª Região Fiscal, também beneficiou cidadãos residentes no Piauí e Maranhão. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (13) pelo superintendente da Receita Federal, João Batista Barros.

Barros destacou que os documentos com pendências solucionadas eram de "contribuintes que não conseguiam regularizar seu CPF exatamente por ter alguma pendência eleitoral. A Receita fez isso para [mais de] 400 mil cearenses", afirmou.

Solução pela internet

O superintendente reforçou para o contribuinte que não é necessário ir diretamente à Receita Federal. A regularização pode ser resolvida por meio da internet. Um caminho mais fácil, ágil e que evita aglomerações, segundo ele. Nesta manhã, uma multidão voltou a se aglomerar no entorno da sede do órgão.

"O contribuinte deve resolver sua situação no site da Receita Federal, ou pelo e-mail que nós disponibilizamos, para os contribuintes atendimentorfb.03@rfb.gov.br. [São] caminhos mais rápidos, mais tranquilo para a resolução dessas pendências", disse.