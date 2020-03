Confirmações de Covid-19 chegam a 164 no Ceará

Os casos com testagem positiva de Covid-19 saltaram para 164 no Ceará, informa boletim divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (23) pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Em relação ao balanço de domingo (22), que anotou 125 pessoas infectadas, as novas confirmações do novo coronavírus cresceram 31,%.

De acordo com a Sesa, Fortaleza segue liderando em número de contaminados. A Capital acumula 151 casos. Na sequência estão Aquiraz (6), Sobral (3), Juazeiro do Norte e Fortim com um registro cada. As outras duas anotações são referentes a residentes de São Paulo e Uberlândia, em Minas Gerais, que receberam o diagnóstico no Ceará.

O Estado registrou os três primeiros casos da doença em 15 de março último. Desde então, a Sesa passou a publicar diariamente atualização da pandemia. No dia 16, 9 pessoas receberam o resultado do teste; enquanto em 17 e 18, foram 11 e 20, respectivamente. No feriado de São José, o estado contabilizou 24. As anotações começaram a crescer vertiginosamente a partir do dia 20, que teve 68 registros, 84 no dia 21 e 125 ontem (22).

Estratégias

O Governo Estadual passou a adotar medidas contra a proliferação do novo coronavírus no Ceará no último dia 16 de março, quando foi decretado estado de emergência na saúde pública, e as aulas foram suspensas em escolas e universidades públicas por 15 dias. Além disso, ficaram proibidos eventos com mais de 100 pessoas.

Logo depois, o Executivo anunciou a compra de 5 mil kits para diagnosticar os casos de Covid-19 no Estado. Na data, o governador Camilo Santana também anunciou a destinação de 200 leitos para enfermaria e 30 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para atender aos pacientes suspeitos e eventualmente confirmados com a doença.

Esses números subiram já no dia seguinte, quarta-feira (18), quando foi anunciada a compra de 600 UTI's e equipamentos de proteção para os profissionais da saúde. Além disso, o governador pediu o isolamento social, uma das medidas mais enérgicas até então.

"Meu apelo é que todos permaneçam em casa nos próximos quatro dias", disse o governador Camilo Santana, em live em suas redes sociais.

À época, 11 casos estavam confirmados no Ceará. Até este domingo (22), o Estado tem 125 casos confirmados da doença, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Medidas mais enérgicas anunciadas pelo governador no dia 18 de março:

isolamento social da quarta (18) até o domingo (22);

autorização de compra ou aluguel de 600 novas UTIs e equipamentos como respiradores, camas, entre outros;

requisição de 100 mil máscaras e 400 mil litros de álcool gel para as unidades públicas de saúde;

compra de 10 mil kits de teste rápido para detectar o novo coronavírus;

disponibilização de 150 linhas telefônicas para tirar dúvidas dos profissionais de saúde;

Com o aumento dos casos confirmados e suspeitos, Camilo Santana publicou decreto para o fechamento de bares, igrejas, restaurantes, barracas de praia, shoppings, cinemas, lanchonetes e demais estabelecimentos comerciais não essenciais no Ceará por 10 dias. A medida passou a valer nesta sexta-feira (20), até o próximo dia 29.

O transporte intermunicipal no Estado e a circulação de metrô e VLTs foram suspensos. Foi decretado ainda o fechamento das divisas com outros Estados e o ponto facultativo dos servidores estaduais foi prorrogado.

O que fecha:

bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres

templos, igrejas e demais instituições religiosas;

museus, cinemas e outros equipamentos culturais, público e privado;

academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;

lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada;

“shopping center”, galeria/centro comercial e estabelecimentos congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos referidos dos estabelecimentos;

feiras e exposições;

indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água, mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores.

O que não fecha:

órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral

serviços de call center

estabelecimentos médicos, odontológicos para serviços de emergência, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, psicológicos

clínicas de fisioterapia e de vacinação

distribuidoras e revendedoras de água e gás

distribuidores de energia elétrica

serviços de telecomunicações

segurança privada

postos de combustíveis

funerárias

estabelecimentos bancários

lotéricas

padarias

clínicas veterinárias

lojas de produtos para animais

lavanderias

supermercados/congêneres

Isenção de taxas

Com a interrupção do comércio e serviços e a medida de isolamento, o Governo decidiu suspender a cobrança da taxa de contingenciamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e isentou famílias de todo o Estado do pagamento das tarifas social e popular do consumo de água. As iniciativas têm validade de 90 dias e devem beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas durante a pandemia de coronavírus no Ceará.

"Essa é uma medida importante pois garante que famílias de baixa renda possam ficar mais tranquilas. São medidas para proteger a população mais pobre do Ceará", avaliou o governador.