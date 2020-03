Colégios particulares anunciam suspensão de aulas por causa do coronavírus, em Fortaleza

Seguindo recomendação das autoridades de saúde, várias escolas da rede de ensino particular de Fortaleza anunciaram, nesta segunda-feira (16), que vão suspender as atividades escolares por 15 dias por causa do coronavírus. A medida vale a partir da próxima quarta-feira (18), quando já não haverá aula.

De acordo com a última atualização da Secretaria da Saúde do Ceará, nove casos da doença foram confirmadas no estado. Outros 62 casos suspeitos estão sob investigação e 99 já foram descartados.

Mais cedo, o governador Camilo Santana decretou estado de emergência na saúde do Ceará por causa do novo coronavírus. Entre as medidas adotadas, estão a suspensão das aulas na rede pública de ensino, envio de ofício à Anvisa e à Anac solicitando suspensão de voos internacionais para o estado e proibição de eventos públicos que devam reunir mais de 100 pessoas.

Escolas particulares com aulas suspensas a partir de 18/03 - lista atualizada até 21h53:

Farias Brito

Ari de Sá

Christus

Colégio Antares

Colégio 7 de Setembro

Colégio Master

Colégio Maria Ester

Lourenço Filho

Colégio Santa Cecília

Colégio Santo Inácio

Canarinho

Colégio Darwin

Colégio Provecto

Colégio Batista

Brasil

No novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda (16), o Brasil tem 234 casos confirmados da doença. Além disso, 2.064 casos são suspeitos e 1.624 foram descartados.