Camilo anuncia compra de 5 mil kits para diagnosticar o coronavírus no Ceará

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou, em transmissão realizada no início da tarde desta terça-feira (17), a compra de 5 mil kits para dignosticar o novo coronavírus no Estado, além dos 240 kits enviados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com Camilo, os itens fornecem resultados em 4 horas, são importados dos Estados Unidos e devem ser distribuídos em 14 equipamentos de saúde, preparados para receber pacientes que possam ser infectados pelo coronavírus.

Como forma de se antecipar a um possível avanço do coronavírus no Ceará, o chefe do executivo estadual relembrou ainda que demandou a reativação do Hospital Leonardo da Vinci, no Centro de Fortaleza.

O equipamento, acrescentou, será "dedicado exclusivamente para atender pacientes graves com coronavírus na Capital e no estado do ceará" e lá será o destino para a maioria dos kits importados.



O hospital deve ser equipado com 200 leitos para enfermaria e 30 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), para atender aos pacientes suspeitos e eventualmente confirmados com coronavírus.

No momento, estão sendo preparadas alas específicas para pacientes com coronavírus em 14 equipamentos de saúde, como o Hospital Geral de Fortaleza, e hospitais de Quixeramobim, Sobral e Região do Cariri.

A Secretaria da Saúde do Ceará disponibiliza telefones para tirar dúvidas sobre o coronavírus.

TELEFONE PARA DÚVIDAS

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) disponibilizou canais de informação para que a população tire dúvidas sobre o novo coronavírus. E também para esclarecer os profissionais de saúde. As centrais de atendimento vão funcionar das 7h às 19h, de domingo a domingo, segundo a Sesa.

Os telefones destinados à população são:

85 3219 5973

85 3219 8582

85 9 8439 0422

Os números disponibilizados para sanar dúvidas dos profissionais de saúde são:

85 3101 4860

85 98724 0455

CASOS NO CEARÁ

A maioria dos pacientes infectados com o novo coronavírus no Ceará, nove no total, são pessoas com idades acima de 60 anos. Todos os nove pacientes que testaram positivo para o Covid-19 no Estado voltaram de viagem ao exterior ou tiveram contato com quem havia acabado de regressar de viagens - em especial à Europa e Estados Unidos.

A afirmação é do secretário da Saúde do Ceará (Sesa), Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto), em entrevista ao Sistema Verdes Mares (SVM), nesta terça-feira (17). Martins ressaltou que no pico de infecção os casos no Ceará podem chegar a 10 mil, nos meses de abril e maio.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.