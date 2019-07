Concurso TJCE: veja o que estudar para a prova de Direito Administrativo; vídeo

Para quem está se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o Diário do Nordeste reuniu dicas de professores sobre assuntos que podem estar na prova. Nesse terceiro vídeo, o professor Lucas Neto mostra temas que devem ser cobrados na disciplina de Direito Administrativo. (confira no vídeo acima)

O concurso TJCE exige nível médio e oferta 328 vagas, sendo 8 imediatas e 320 para formação de cadastro reserva. A remuneração pode chegar a R$ 5 mil.

As inscrições podem ser realizadas no site da FGV, até às 16h do dia 20 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 58,00, que pode ser pago até 21 de agosto.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para acontecer no dia 15 de setembro de 2019, com duração de 4 horas e 30 minutos. Ambas são de caráter eliminatório e classificatório.