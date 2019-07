Tribunal de Justiça do Ceará libera edital de concurso público para técnico judiciário

O edital do concurso público para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi divulgado pelo órgão nesta terça-feira (9). O processo busca selecionar servidores para oito vagas, com formação de cadastro de reserva em outras 320 vagas, ao todo. Podem concorrer candidatos que concluíram o ensino médio.

As inscrições têm início na segunda-feira (15) e vão até o dia 20 de agosto. As provas estão previstas para o dia 15 de setembro.

Na ocasião, serão ofertados sete posições para a área judiciária, sendo cinco para concorrência geral, uma para pessoas com deficiência e outra para candidatos negros e 280 como cadastro de reserva.

A oitava vaga se destina à área administrativa, com possibilidade de outras 40 vagas na reserva. A remuneração inicial para ambos os cargos é de R$ 3.903,43.

Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 58.