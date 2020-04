Chuva deixa ruas e avenidas alagadas em Fortaleza nesta quarta-feira

Fortaleza registrou uma rápida chuva acompanhada de trovões na tarde desta quarta-feira (22). As precipitações causaram vários pontos de alagamento, como na Avenida Heráclito Graça, que ficou alagada em toda a sua extensão.

Uma das vias também afetadas pela chuva foi a Avenida Raul Barbosa, próximo ao cruzamento com a Avenida Pontes Vieira. Em janeiro deste ano, no mesmo ponto, uma cratera se abriu na Avenida Raul Barbosa, embaixo do viaduto da Via Expressa, e fez com que a via fosse interditada até o fim dos reparos.

Outro trecho que registrou alagamento foi na Rua Dona Leopoldina, no Centro de Fortaleza. Imagens mostram a rua inundada pela água da chuva. Outro ponto de alagamento é na Rua Carlos Vasconcelos, entre as ruas João Carvalho e Fiuza de Ponte, no Bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é que, até sexta-feira (24), pelo menos todas as macrorregiões do Ceará terão chuvas. Segundo a Funceme, municípios da região norte como Ibiapaba, Maciço e a faixa litorânea terão fortes chuvas.