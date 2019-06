Chuva abre cratera que 'engole' carros no Meireles, alaga túnel novo e causa acidentes em Fortaleza

A chuva fora de época que cai desde a noite de terça-feira (11) na Região Metropolitana em Fortaleza fez a Capital amanhecer esta quarta-feira (12) com pontos intransitáveis, devido a alagamentos e buracos abertos pela cidade. No Meireles, uma cratera abriu no cruzamento da Avenida Abolição com a Rua Tibúrcio Cavalcante. Pelo menos três carros foram "engolidos" na madrugada. Na Avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima, o túnel da via alagou nos dois sentido e motoristas que tentaram passar pelo local tiveram os carros danificados.

O buraco aberto no Meireles atravessa toda a Avenida Abolição, impedindo a travessia de veículos. Um grande engarrafamento se formou no local logo no início da manhã. a cratera é consequência de uma obra no local. Técnicos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foram ao local, mas foram embora em seguida porque, segundo eles, a intervenção é de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. Procuradas a Regional II e A Secretaria de Infraestrutura do Município (Seinf) não atenderam às ligações.

Av. Abolição com Rua Tibúrcio Cavalcante VC Repórter

De acordo com o moradores do Meireles, o buraco foi feito há alguns dias, mas era menor e aumentou com a intensidade da chuva. Ainda nesta manhã, muita água passava sob a pista e era vista no espaço aberto na via. Testemunhas também disseram que trabalhadores estavam finalizando a obra nesta tarça, mas o trabalho não chegou a ser concluído. A água que escorria devido a chuva levou o material, abrindo o buraco.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada para orientar o tráfego no local.

Durante as chuvas o túnel da Avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima ficou alagado e motoristas ficaram com os carros presos. Foto: Halisson Ferreira

Túnel alagado

O alagamento no túnel da Avenida Borges de Melo interditou o local ainda durante a madrugada desta quarta. Além dos quatro motoristas que ficaram com seus carros presos na água, foram registrados no local pelo menos três acidentes, causados por motoristas que mnão conseguiram frear a tempo após serem surpreendidos com a água acumulada.

De acordo com os condutores, o nível da água subiu rapidamente e não existe um local para onde a água possa escoar.

Engarrafamento

Agentes da AMC também foram ao local para controlar o trânsito e auxiliar os motoristas.

Além dos buracos e alagamentos, houve o registro de árvores caídas na Rua Leôncio Tabosa, no Bairro Messejana; na Rua Mires Marinho, no Bairro Curió e uma terceira na Rodovia Raimundo Pessoa de Araújo, em Maracanaú.