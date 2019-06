Trecho da Avenida Abolição é liberado nos dois sentidos

O tráfego de veículos na Avenida Abolição está liberado nos dois sentidos, seguindo para o Centro ou para a Praia do Mucuripe. Na madrugada desta quarta-feira (12), por causa da forte chuva, uma vala se abriu de ponta a ponta nas obras de drenagem da avenida na esquina com a Rua Tibúrcio Cavalcante.

Os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local para orientar o tráfego.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Manuela Nogueira, esteve no local no início da manhã para avaliar a situação. Segundo ela, a obra tinha como objetivo realizar a drenagem de um ponto de alagamento comum no cruzamento, ligando o escoamento com o realizado na requalificação da Avenida Beira-mar. "A chuva carregou todo esse material superficial e por isso abriu esse buraco", explicou. Segundo ela, entretanto, a obra não foi danificada. "Não tem problema nenhum com a drenagem existente. Ela hoje não está operando porque precisa a drenagem da Beira Mar estar concluída", disse.



De acordo com a secretária, o local seria coberto com asfalto na última noite, mas a chuva impediu o trabalho, "mas até o meio-dia estaremos trabalhando para que o trânsito aqui na Avenida Abolição seja retomado e, se a chuva não permanecer durante o dia, amanhã a gente tem a finalização completa com asfalto neste trecho", garantiu.



O objetivo da secretária é que caso não chova, todos os trabalhos de restauração estejam terminados por completo nesta quinta-feira (13). "Até o meio dia vamos trabalhar para que o trânsito aqui na Abolição seja retomado. Se a chuva não permanecer durante o dia, amanhã[quinta-feira] a gente tem por completo a finalização já com asfalto neste trecho", disse.