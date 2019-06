Chega a 15 o número de casas interditadas após desabamento de prédio residencial na Maraponga

Subiu para 15 o número de residências interditadas após desabamento de um prédio no bairro Maraponga, no último sábado (1º). Isso porque na manhã desta terça-feira (4), a Defesa Civil notificou três casas na Rua Carlos Studart, por trás do imóvel que caiu.

Conforme o órgão, os imóveis precisam ser evacuados por conta da vulnerabilidade da estrutura física. “Apresentando a possibilidade de risco à vida, fica o imóvel interditado temporária e preventivamente para uso”, informa o auto de interdição fixado na fachada.

Das três casas bloqueadas, uma estava desocupada por não haver inquilino; outra era própria e a terceira alugada. O prazo para que os moradores deixem as residências acaba nesta quarta-feira (5).

Incerteza

“E agora, para onde eu vou?”, questionou a dona de casa Elizabete dos Santos, de 59 anos, depois de receber a notificação da Defesa Civil. Mesmo ainda não sabendo para onde se mudaria com a família, na tarde de ontem, ela já havia desmontado parte da sala de estar, quando levou o sofá para a casa do irmão, no Monte Castelo.

“Já estou guardando as coisas para sair, mas não sei ainda para onde eu vou”, pondera Elizabete, explicando ainda o motivo que a fez precisar sair do imóvel. “Eles disseram que quando ele [o prédio] vir de uma vez, cai para o lado de cá. Vai ser um efeito dominó”.

Ainda segundo a moradora, o preço do aluguel de imóveis na região aumentou com a queda do prédio. “Já andei sondando, mas os preços estão muito caros, para mim não dá. Bem aqui, nesses apartamentos, pertinho do colégio, eu fui lá, no mês passado era R$ 600, 700. Agora, estão pedindo R$ 1.000”, alega.