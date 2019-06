Polícia Civil abre inquérito para investigar desabamento de prédio na Maraponga

A Polícia Civil do Ceará instaurou um inquérito policial para investigar o desabamento parcial do prédio, ocorrido no último sábado (1º) no bairro Maraponga, em Fortaleza. A investigação está a cargo do 19º Distrito Policial, no Conjunto Esperança.

Conforme informações repassadas pela Delegacia, na tarde de segunda-feira (3), a Polícia Civil recebeu a primeira denúncia de um morador do local. O delegado Paulo Renato Félix é responsável pelo caso.

Ofícios foram emitidos convocando as outras 15 famílias a prestarem informações, bem como os responsáveis pela edificação e os órgãos públicos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil já solicitou, aos responsáveis, os documentos referentes o prédio e está ouvindo as vítimas.

Os moradores do edifício e vizinhos estão alojados em residências de familiares ou abrigos. Até o momento, não se sabe exatamente qual o motivo do desabamento.

O advogado dos proprietários da edificação, Gerônimo de Abreu, informou segunda-feira (3), que os moradores já começaram a ser chamados para conversar e definir os valores de indenização. Segundo ele, o valor deve cobrir despesas relacionadas a perdas de bens materias, logística de mudanças e outros transtornos gerados pelo incidente.