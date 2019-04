Ceará deve ter chuvas intensas com raios e rajadas de vento entre hoje e amanhã, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou nesta terça-feira (23) um alerta de chuvas intensas para as regiões norte, Metropolitana de Fortaleza, noroeste e Jaguaribe. Ficam fora do risco de temporais as cidades das regiões sul e centro-sul do estado.

Segundo o instituto, existem condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de chuvas intensas de até 50 milímetros, com perigo potencial, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento entre a tarde desta terça-feira e a manhã desta quarta-feira (24).

No último dia 27 de março em uma manhã de intensa tempestade com raios e trovões em Fortaleza a campeã cearense de surfe Luzimara Souza morreu ao ser atingida por um raio enquanto surfava na praia da Leste-Oeste.

Conheça o fenômeno e os riscos e saiba como se proteger dos raios.