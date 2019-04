Campeã de surfe morre na praia da Leste-Oeste; testemunha diz que jovem foi atingida por raio no mar

A campeã cearense de surfe Luzimara Souza, 23 anos, morreu enquanto surfarva no mar, na praia da Leste-Oeste, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (27). Um vendedor da região que resgatou a atleta relatou que ela foi atingida por um raio.

Luzimara foi levada para o Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu. Um surfista também foi atingido, segundo banhistas, e está no hospital em estado grave. Fortaleza registrou chuva forte com raios e trovões nesta manhã.

O vendedor que ajudou a salvar a atleta disse que ela recebeu uma descarga elétrica. "Cheguei aqui no momento em que a nossa atleta profissional recebeu a descarga elétrica em cima dela. Ela e os outros surfistas receberam o choque. Consegui resgatá-la e, em pouco tempo, ela foi socorrida para o hospital", disse

Ainda de acordo com a testemunha, minutos depois do resgate de Luzimara, ele percebeu que outro surfista estava se afogando. "Entrei no mar para tirar ele e levei para os bombeiros. Saí de lá e ele estava consciente", afirmou.



Surfista resgatado





Segundo os bombeiros, o rapaz que estava na água no momento do incidente foi retirado do mar e encaminhado à sede do Batalhão de Busca e Salvamento dos Bombeiros, onde chegou inconsciente, recebeu os primieros socorros e foi encaminhado ao IJF.

Mãe diz que campeã de surfe costumava treinar no local





A mãe de Luzimara, Maura Souza, contou que a atleta costumava surfar no local e também citou raios. "Ela tem costume de surfar lá. Pegou e foi surfar, aí começou a chover. O menino disse que quando deu o raio tomou um susto e ficou desacordado. A minha menina também estava lá desmaiada boiando. Aí ele pegou ela", afirmou.

Maura relatou à reportagem do Sistema Verdes Mares que foi informada de que cerca de seis pessoas estavam no mar no momento do raio. "Tinha dois meninozinhos debaixo da água. Estava todo mundo no mar, eram seis pessoas. O que socorreu minha filha está aqui dentro também do hospital", disse, emocionada, a mãe.

> Raios no Ceará: quais os riscos e como entender o fenômeno

> Fortaleza tem chuva com trovões e raios na manhã desta quarta-feira

Treino para campeonato

Luzimara dos Santos começou a treinar aos dez anos de idade na Associação Esportiva Cultural Praia do Mero, segundo o treinador Jeová Rodrigues. Nesta quarta, ela estava treinando para o Campeonato Brasileiro de Surf, que vai ocorrer em Caponga nos dias 6 e 7 de abril.

Rodrigues informou também que não estava com ela nesta quarta, pois tinha ido apanhar uma ficha de inscrição para o campeonato.

Ainda segundo o treinador, ela ganhou os campeonatos cearense e brasileiro de 2018 e, em 2019, foi vice na etapa de Paracuru do estadual.