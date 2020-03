Campanha #Supera Fortaleza ajuda trabalhadores informais afetados pela quarentena

A pandemia do novo coronavírus exige cuidados redobrados da população. A orientação do Governo do Estado do Ceará é que os cidadãos fiquem em casa. Outra urgente medida, via decreto estadual, exige o fechamento do comércio (sejam lojas, feiras ou shoppings). Os impactos desta crise em escala global também afetam os trabalhadores autônomos.

Sem poder trabalhar nas ruas, seu sustento é ameaçado. Inúmeros cearenses dependem da venda de mercadorias ou serviços para sobreviver. Pensando na situação desses profissionais, integrantes da sociedade civil organizaram o Movimento #Supera Fortaleza.

O objetivo da parceria púbico-privada entre o Sistema Verdes Mares e a Prefeitura de Fortaleza busca ajudar a coletar alimentos, itens de limpeza e doações em dinheiro para auxiliar pessoas que estão impossibilitadas de prestar serviços. Os recursos financeiros doados serão utilizados à aquisição de cestas básicas. Toda a distribuição das doações arrecadadas será feita pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza.

Entre os nomes à frente da iniciativa, está a Secretária Executiva do Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza, Christina Machado. A gestora revela que o esforço coletivo busca amenizar o difícil momento destes cearenses. São trabalhadores que possivelmente enfrentarão uma situação de vulnerabilidade alimentar devido às atividades que estão paralisadas.

“Nosso público-alvo são ambulantes, terapeutas ocupacionais, manicures, empreendedores informais, diaristas. São pessoas que estão começando a nos ligar dizendo que não vão ter como se sustentar daqui a uma semana ou 15 dias”, alerta a organizadora.

Para contribuir com o movimento #Supera Fortaleza, o público conta com três alternativas. Financiamento coletivo online, por meio de campanha no site Kickante. Outras opções são a entrega de doações no endereço sede da campanha e até por telefone (ver serviço). A rede solidária já é perceptível e reúne diferentes membros da sociedade civil. Artistas, comunicadores, empresários, empresas, ONGs e pessoas anônimas correm contra o tempo para auxiliar estas famílias.

Participação

Idealizadora e fundadora da Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes (Edisca), Dora Andrade frisa que a campanha é da maior importância neste momento. Instituições e pessoas podem ajudar quem possui tão pouco.

“A ideia é arrecadar o máximo de alimentos, material de higiene pessoal e fazer chegar aos nossos irmãos que não contam com isso. É mais que uma questão de solidariedade, é uma questão de misericórdia. Convoco a todos se fazerem presentes, não importa o valor doado. Não deixem para amanhã, façam suas doações ainda hoje. Agradecemos de todo coração, juntos vamos superar essa crise”, revela a bailarina e coreógrafa.

O secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Elpídio Nogueira, reforça o apelo à população. “Estas doações se destinarão a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ambulantes que não estão podendo exercer suas profissões e aos trabalhadores liberais que não podem garantir a alimentação”, assevera.

Com a campanha iniciada no sábado (22), a tendência, afirma Christina Machado, é que a sociedade participe com maior intensidade nos próximos dias. “Sabemos que essa reação da população, de começar a cair a ficha, vai ser muito forte ao longo da semana. O momento de união é importante. É um trabalho de esforço coletivo.

Serviço:

Doações para o #Supera Fortaleza podem ser feitas pelo site

Ponto de coleta fica na Rua Paula Ney, 732, Aldeota.

Contribuições também pelo telefone: (85) 99989.4799

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.