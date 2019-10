Caminhada do Outubro Rosa pede apoio para realização de mamografias

O projeto Rede Mama promove a tradicional Caminhada Rosa, neste domingo (27) às 16h, em prol de pacientes com câncer de mama. O ponto de concentração será na Praça dos Estressados, com finalização no Parque Bisão, na Beira Mar de Fortaleza. Além da importância à prevenção, o ato alerta para a facilitação no acesso a mamografias.

Segundo Daniele Castelo Branco, coordenadora voluntária da Rede Mama, a Caminhada, realizada há cinco anos pelo projeto, tem o objetivo de concluir a Campanha Outubro Rosa. “Pretendemos chamar atenção para o autocuidado, a importância do diagnóstico do câncer de mama, além de pedir o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para a realização de mamografias”, explica.

Paciente em tratamento contra o câncer de mama, Simone Silva, de 61 anos, participa da caminhada desde 2015. “Sinto-me muito bem ajudando nesta causa. Precisamos reforçar que há cura para essa doença”. Confiante, Simone já se considera vitoriosa após quase cinco anos de tratamento. “Temos que nos tratar assim, com confiança no melhor e bastante autoestima”, acrescenta.

Campanha

Neste ano, a campanha sobre a temática foi desenvolvida pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), com a questão “MeTrateDireito”. A iniciativa visa estimular o empoderamento dos pacientes, pautada na busca por um tratamento personalizado e na luta pelo respeito. A programação ainda segue até o dia 31 de outubro com palestras em Instituições públicas e privadas.

Serviço

Caminhada Rosa

Dia: 27 de outubro

Horário: 16h

Local: largada na Praça dos Estressados e finalização no Parque Bisão, na Beira Mar de Fortaleza