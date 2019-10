Bombeiros procuram quatro desaparecidos em 4º dia de buscas em prédio que desabou em Fortaleza

Nesta sexta-feira (18), o quarto dia ininterrupto dos trabalhos de buscas por desaparecidos nos escombros do Edifício Andrea, que desabou na última terça-feira (15), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, traz o desafio da procura por mais quatro pessoas. Desde a madrugada, socorristas intensificaram os trabalhos no local e usaram retroescavadeiras para auxiliar na retirada dos entulhos. Até a atualização mais recente, seis pessoas morreram e sete foram socorridas com vida após a tragédia.

Na noite desta quinta-feira (17), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu nota sobre a retirada e identificação dos corpos de Maria da Penha Bezerril Cavalcante, de 81 anos, e Roseane Marques de Menezes, de 56 anos, as duas últimas vítimas a serem resgatadas, até a publicação.

Sobrevivente perde mãe e avó

Roseane é a sexta vítima do desabamento. A mulher é filha de Izaura Marques Menezes, de 82 anos, que teve o corpo localizado um dia após a tragédia, e mãe do jovem Fernando Marques, de 20 anos, o primeiro ferido resgatado com vida dos escombros do prédio de sete andares.

Corpos de Pai e filha resgatados no mesmo dia

Mais cedo, os bombeiros resgataram os corpos de Antônio Gildasio Holanda Silveira, de 60 anos, e Nayara Pinho Silveira, de 31 anos. Pai e filha tiveram as identificações reveladas pelo comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Eduardo Holanda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a procura pelos desaparecidos se concentram em pontos específicos, onde pode haver soterrados com vida, em bolsões de ar.

seguem desaparecidos nos escombros resgatados com vida vítimas no total

Mortes confirmadas



1) Frederick Santana dos Santos, 30 anos, era entregador de água e estava no mercantil ao lado do prédio, no momento do desabamento. Bombeiros confirmaram a morte por volta das 23h30 da noite de terça-feira (15).

2) Maria da Penha Bezerril Cavalcante, de 81 anos. Bombeiros confirmaram a morte dela por volta das 8h da quarta-feira (16), mas a identificação e o resgate do corpo só foram realizados por volta das 19 horas desta quinta-feira (17).

3) Izaura Marques Menezes, de 81 anos, é avó do primeiro resgatado com vida do prédio, o jovem Fernando Marques. Os bombeiros confirmaram a morte por volta das 17h30. De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado ao meio-dia e eles não conseguiram identificar a vítima. A SSPDS, depois, a identificou como Izaura Marques Menezes, após exames de odontologia forense (arcada dentária).

4) Antônio Gildasio Holanda Silveira, de 60 anos, foi identificado por meio da impressão digital. Ele foi retirado dos escombros na manhã da quinta-feira (17).

5) Nayara Pinho Silveira, de 31 anos, foi identificada e teve o corpo resgatado por volta do meio-dia desta quinta-feira (17).

6) Rosane Marques de Menezes, de 56 anos, teve o corpo retirado do local às 21h10, desta quinta-feira (17). Ela é filha de Izaura Marques, terceira vítima confirmada.

QUEM SÃO AS PESSOAS RESGATADAS COM VIDA

1) Fernando Marques, 20 anos, foi o primeiro resgatado com vida dos escombros;



2) Antônia Peixoto Coelho, 72 anos. Estado de saúde é considerado grave;

3) Cleide Maria da Cruz Carvalho, 60 anos. Foi encaminhada para hospital com ferimentos no corpo. Quadro de saúde é estável;

4) Davi Sampaio, universitário do curso de Arquitetura de 22 anos. O jovem, que sofreu escoriações, fez selfie nos escombros e enviou para a família. Ele teve alta hospitalar na tarde desta quarta (16);

5) Gilson Gomes, 53 anos, trabalhava próximo ao local e estava no mercantil ao lado do prédio, no momento da desabamento. Ele quebrou as duas pernas e está internado no IJF;

6) Francisco Rodrigues Alves, 59 anos, porteiro e zelador do Edifício Andrea. Ele aparece correndo em um vídeo do momento do desabamento. Está internado no IJF;

7) João Ycaro Coelho de Menezes, 35 anos, foi resgatado às 15h de terça-feira (15). Ele é sobrinho da idosa Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, também resgatada com vida. Ele é engenheiro de computação, teve escoriações no momento do desabamento e foi encaminhado para o Frotinha de Messejana. Ficou em observação, fez exames e teve alta nesta quarta (16).